O şehirde ilk kez görüldü! Boyunu gören şaştı kaldı! Nesli tehlike altında...

Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi Öğretim Üyesi Dr. Zehra Tozlu'nun öncülüğünde kentin biyolojik çeşitliliğini koruma ve tanıtma amacıyla yürütülen incelemelerde; İç Anadolu Bölgesi'nde ilk kez doğal ortamında görüntülenen nadir tür yamyam tombul çekirgenin popülasyon yapısı, davranışsal özellikleri ve yaşama alanı üzerine bilimsel gözlemler yapıldı.

"ŞEHİRDE İLK KEZ BÜYÜK BİR ÇEKİRGE GÖRÜLDÜ"

Dr. Zehra Tozlu, "Kırşehir'de ilk kez bulunan bir böcek, yamyam tombul çekirge olarak biliniyor. Vatandaş ihbarıyla geldik. Şehirde ilk kez büyük bir çekirge görüldü" dedi.

Çalışmalar sonucu türün korunmasına yönelik bilimsel temelli bir raporlama süreci başlatıldığı bildirildi.