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O şehirde termometreler 41 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalanlar kendini denize attı!

07.07.2024 17:08
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Sıcak hava dalgasının en çok hissedildiği bölgelerden biri olan Akdeniz Bölgesi'nde vatandaşlar sıcaktan kendini denizin sularına bıraktı. Antalya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, sahil kesimleri ve tatil beldeleri doldu taştı.

O şehirde termometreler 41 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalanlar kendini denize attı!

Antalya'da nem oranın yüksek olması sıcaklığı etkileyen en önemli kriterlerden biri. Tatilcilerin akın ettiği şehirde gün ortasında termometreler hava sıcaklığını 41 derece, nem oranını yüzde 23, deniz sıcaklığını ise 29,5 derece olarak ölçtü.

deniz-antalya

Sıcaktan bunalan vatandaşlar sahile akın ettiği o bölgelerden biri de Konyaaltı Sahili'ydi. Yerli ve yabancı turistler, denizde yüzüp dalış ve kürek sörfü yaptı, güneşlendi. Kimileri ise, gölgede denizi izlemeyi tercih etti. Çocuklarıyla beraber sahile gelen aileler de denizin içinde gülüp eğlendi.

deniz-antalya-kaya

KAYALIKLAR, SAHİL VE DENİZ DOLUP TAŞTI

Hemen hemen her sene görmeye alıştığımız manzaralardan biri de kayalık üzerinden denize atlamaktı. Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında, falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayaya çıkanlar, tehlikeye aldırış etmeden kendilerini serin suya bıraktı. (DHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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antalya termometre
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