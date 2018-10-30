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O Ses Çocuklar'da yarışan Nazan Nur Kaya'nın vefatı, Hadise ve Murat Boz'u üzüntüye boğdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.10.2018 21:22 | Son Güncelleme

O Ses Çocuklar yarışmasına katılan Nazan Nur Kaya hayatını kaybetti. O Ses Çocuklar'da jüri üyesi olan Murat Boz ve Hadise ise acı haberi öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Hadise ve Murat Boz, sosyal medyadan Nazan Nur Kaya için mesaj paylaştı.

O Ses Çocuklar'da yarışan Nazan Nur Kaya'nın vefatı, Hadise ve Murat Boz'u üzüntüye boğdu

O Ses Çocuklar yarışmasına katılan Nazan Nur Kaya, altı gündür yoğun bakımda bulunduğu hastanede hayatını yitirdi. Minik Kaya'nın mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede yanlış iğne yapılması sonucu komaya girdiği belirtiliyor.

'Müslüm' filmiyle büyük ses getiren Şahin Kendirci, altı gün yoğun bakımda kalan Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kendirci, instagram hesabından yaptığı bu paylaşıma "Bu sabah canım çok yanıyor. Yarışmadan arkadaşım ve can kardeşim Nazarımız bir hastane ihmali yüzünden kaybettik. Nur içinde uyu melek kız" notunu düştü.

Nazan Nur Kaya'nın finale çıktığı sezonda O Ses Çocuklar'da jüri üyesi olan Murat Boz ve Hadise ise duygularını sosyal medyadan paylaştı. Hadise, "Nazar... Sözün bittigi yer... O Ses Çocuklarda seninle tanıştık, çalıştık ve vakit geçirdik..Şimdi melek oldun uçtun gittin. Aklım almıyor, o büyük güzel ailen için Allah'tan güç ve sabır diliyorum...Ve sen artık meleklerin arasından bizi izliyorsun cenetten" notunu yazdı.

Murat Boz ise, Nazan Nur Kaya'nın fotoğrafını paylaşarak "Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun Nazar. Nurlar içinde uyu" yazdı.

hadıse

murat

NAZAN NUR KAYA KİMDİR?
Nazar Nur Kaya 2014 yılının Temmuz ayında TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Çocuklar’da yarışmıştı. Nazar Nur, sesiyle tüm jüri üyelerini kendine döndürmeyi başarmıştı. Kaya, Sibel Can’ın seslendirdiği Padişah şarkısıyla popüler olmuştu. Murat Boz ile aynı sahneyi paylaşmıştı.


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