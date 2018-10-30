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O Ses Çocuklar'da yarışan Nazar Nur Kaya hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

Şahin Kendirci, O Ses Çocuklar Yarışmacısı Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

O Ses Çocuklar'da yarışan Nazar Nur Kaya hayatını kaybetti

'Müslüm' filminin yıldızı Şahin Kendirci, O Ses Çocuklar yarışmasındaki arkadaşı Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

TV8 kanalında yayınlanan O Ses Çocuklar programında yarışmacı olarak katılan Nazar Nur Kaya geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınmıştı. 'Müslüm' filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Şahin Kendirci, sosyal medya hesabı üzerinden Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ünlü şarkı yarışması O Ses Çocuklar'ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 6 gün yoğun bakımda kalan Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini o dönem beraber yarıştığı arkadaşı Şahin Kendirci Instagram hesabından duyurdu.

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