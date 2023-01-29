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  4. O Ses Rap başlıyor! Acun Ilıcalı jüri olması için Hadise'yi çağırdı

O Ses Rap başlıyor! Acun Ilıcalı jüri olması için Hadise'yi çağırdı

29.01.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş ile yaşadıklarından sonra O Ses Türkiye kadrosundan çıkarıldığı iddia edilen Hadise, O Ses Rap jürisinde yer alacak. İddialara göre Acun Ilıcalı Mero’nun yerine ise Sefo ile görüşüyor.

O Ses Rap başlıyor! Acun Ilıcalı jüri olması için Hadise'yi çağırdı

"O Ses Türkiye" jürisinden ayrılması uzun süre konuşulan Hadise geri dönüyor. Ebru Gündeş ile yaşadıklarından sonra Acun Ilıcalı'nın jüriden gönderdiği iddia edilen Hadise yine jüri olacak. Ancak bu sefer farklı bir yarışmada...

'Pop Bizde' sayfasının haberine göre; Acun Ilıcalı bu kez 'O Ses Rap"i izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 2 yıl önce dijital platformda yayınlanan O Ses Rap yeniden başlıyor.

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SEFO İLE GÖRÜŞME

Jüride kesin olarak anlaşma sağlanan üç isim belli oldu: Hadise, Eypio ve Murda! Son olarak Mero’nun yerine Acun Ilıcalı’nın Sefo ile görüştüğü ve Sefo’nun da jüriliğe sıcak baktığı iddia edildi.

Seçmeleri başlayan yarışmanın çekimlerine de az kalmış.

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