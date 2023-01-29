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Müstehcenlikten davasından beraat etmişti! Merve Taşkın göğüslerini eliyle kapamaya çalıştı

29.01.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, ‘müstehcen’ fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla üç yıla kadar hapisle yargılandığı davadan beraat etti. Merve Taşkın dava sonrası üstsüz pozlarını paylaşınca olay oldu. Fenomen paylaşımlarını şikayet edenlere inat paylaştığını da söyledi.

Müstehcenlikten davasından beraat etmişti! Merve Taşkın göğüslerini eliyle kapamaya çalıştı

Sosyal medyada bakirelik itirafıyla tanınan Merve Taşkın, Instagram hesabı üzerinden ‘Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılandı.

Taşkın "İnsanların kimseye zarar vermeden kendi hayatlarını yaşadığı ve bundan dolayı müstehcenlik suçundan mahkemelere çıkmadığı bir dünyada yaşarız umarım. Bana şans dileyin" demişti. Fenomen ikinci duruşmada beraat etti.

Suçlamalardan beraat eden fenomen sosyal medyadaki pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

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Merve Taşkın son olarak üstsüz halini paylaşıp "Şikayet edenlere inat" dedi. Göğüslerini eliyle kapatmaya çalışan Merve Taşkın'ı görenler "Sen akıllanmazsın", "Mahkemeyi kazanınca ben", "Eli indir de rahatla" yorumlarında bulundu.


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