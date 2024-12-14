O Ses Türkiye 2025 jürisinde şaşırtan değişiklik! Vazgeçilmez isim bu defa olmayacak! 'Acun Ilıcalı tarafını seçti'

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde bu zamana kadar pek çok ismi jüri koltuğunda ağırlayan O Ses Türkiye 2025 için geri sayım başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden izleyicisi ile buluşacak olan fenomen yarışma programının klasiği olan Yılbaşı Özel programı için de hazırlıklar başladı.

Daha önce jüri üyesi olarak Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin yer aldığı yarışmada bu sene hangi isimlerin olacağı yavaş yavaş belli oldu.

JÜRİDE ŞAŞIRTAN DEĞİŞİKLİK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Beyaz’ın sunacağı yarışmanın jüri koltuğunda bu kez Ebru Gündeş’in yer almayacağı ortaya çıktı. Gündeş’in sezon başında bu yıl zamanını ailesine ve kızına ayıracağı için Dubai’de kalacağını açıkladığı öğrenildi.

Önümüzdeki hafta salı günü büyük provasının yapılacağı ve yeni bir değişiklik olmazsa perşembe günü de çekileceği belirtilen yarışmada son gelen bilgiye göre Acun Ilıcalı da yer alacak.

O Ses Türkiye’de Beyaz’ın dışında jüri için Gökhan Özoğuz ve Hadise’sin de adı geçti. Hadise'nin ismini duyanlar ise 'Acun Ilıcalı tarafını seçti', 'Hadise'siz olmazdı' gibi yorumlar yapıtlar.

YILBAŞI KONUKLARI BELLİ OLDU

O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesinde ise; Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Beril Pozam, Ersin Arıcı, Deniz Baysal, Dilan Çiçek Deniz, Aslıhan Güner ve Mert Turak olacak.