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O Ses Türkiye Anastasiya Budakva kimdir? Anastasiya Budakva kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

20.01.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye yarışmacısı Anastasiya Budakva yeteneğiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Murat Boz'un takımında yer alan Anastasiya Budakva, final biletini aldı. Peki O Ses Türkiye Anastasiya Budakva kimdir? Anastasiya Budakva kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

O Ses Türkiye Anastasiya Budakva kimdir? Anastasiya Budakva kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

Finale adını yazdıran Anastasiya Budakva sesiyle hayran bıraktı. Aslen Ukraynalı olan Anastasiya Budakva Instagram'da, 'nastyyofficial' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. İşte Anastasiya Budakva hakkında merak edilenler...

O Ses Türkiye Anastasiya Budakva kimdir? Anastasiya Budakva kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

O SES TÜRKİYE ANASTASİYA BUDAKVA KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan Anastasiya Budakva, 31 yaşındadır. Aslen Ukraynalı'dır. Türkiye'ye Azerbaycan'dan gelen Anastasiya, kendisine burada Nesti diye hitap edildiğini söyledimiştir. Beş ay önce İstanbul'a taşınan Anastasiya Budakva, şarkıcılık yapmaktadır.


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