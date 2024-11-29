O Ses Türkiye başvuruları başladı! Jüri üyeleri belli oldu, sürpriz isim...

Bir süredir sadece yılbaşında özel bölümüyle ekrana gelen O Ses Türkiye programı yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Yeni sezon fragmanı yayınlanan O Ses Türkiye'nin başvuruları da alınmaya başlandı.
O Ses Türkiye yeni sezon tanıtım fragmanı yayımlandı. Yeni yarışmacıların şarkılarını seslendireceği programının ne zaman başlayacağı açıklanmadı. O Ses Türkiye yeni sezon yayın tarihinin MasterChef finalinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.
Ekol TV'nin haberine göre; O Ses Türkiye'nin fragmanında Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl'ın yer aldığı görüldü.
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