MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye başvuruları başladı! Jüri üyeleri belli oldu, sürpriz isim...

O Ses Türkiye başvuruları başladı! Jüri üyeleri belli oldu, sürpriz isim...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.11.2024 23:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri merak ediliyordu. Jüri koltuğuna oturacak isimler belli oldu. İşte 2025 O Ses Türkiye yeni sezon tarihi ve jüri üyelerine ilişkin detaylar...

O Ses Türkiye başvuruları başladı! Jüri üyeleri belli oldu, sürpriz isim...

Bir süredir sadece yılbaşında özel bölümüyle ekrana gelen O Ses Türkiye programı yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Yeni sezon fragmanı yayınlanan O Ses Türkiye'nin başvuruları da alınmaya başlandı.

O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye yeni sezon tanıtım fragmanı yayımlandı. Yeni yarışmacıların şarkılarını seslendireceği programının ne zaman başlayacağı açıklanmadı. O Ses Türkiye yeni sezon yayın tarihinin MasterChef finalinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

JÜRİLERİ KİMLER?

Ekol TV'nin haberine göre; O Ses Türkiye'nin fragmanında Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl'ın yer aldığı görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Jüri O Ses Türkiye üye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

Araç sahipleri dikkat! Canlı yayında duyurdu: Zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Canlı yayında duyurdu: Zorunlu olacak

Haber gece saatlerinde geldi! Suriyeli muhalifler kent merkezini ele geçirdi

Haber gece saatlerinde geldi! Suriyeli muhalifler kent merkezini ele geçirdi

Süper Lig'de sezonun transfer takası! Trabzonspor ile Galatasaray masaya oturuyor...

Süper Lig'de sezonun transfer takası! Trabzonspor ile Galatasaray masaya oturuyor...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Kanun değişiyor... Görevlerine geri dönebilecekler

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Kanun değişiyor... Görevlerine geri dönebilecekler

Antalya'da korkutan deprem

Antalya'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.