O Ses Türkiye başvuruları başladı! Jüri üyeleri belli oldu, sürpriz isim...

Bir süredir sadece yılbaşında özel bölümüyle ekrana gelen O Ses Türkiye programı yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Yeni sezon fragmanı yayınlanan O Ses Türkiye'nin başvuruları da alınmaya başlandı.

O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye yeni sezon tanıtım fragmanı yayımlandı. Yeni yarışmacıların şarkılarını seslendireceği programının ne zaman başlayacağı açıklanmadı. O Ses Türkiye yeni sezon yayın tarihinin MasterChef finalinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

JÜRİLERİ KİMLER?

Ekol TV'nin haberine göre; O Ses Türkiye'nin fragmanında Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl'ın yer aldığı görüldü.