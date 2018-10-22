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O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.10.2018 01:53 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'nin son bölümüne, O Ses Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci damga vurdu. Müslüm filminde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci son haliyle herkesi şaşırttı. O Ses Türkiye'ye konuk olan Kendirci, Müslüm filminin müziği olan 'Adana'ya gidek' türküsünü seslendirdi. Müslüm filminin genç yıldızı Şahin Kendirci kimdir? İşte Ali Limoncu'nun sazıyla eşlik ettiği Şahin Kendirci'nin O Ses Türkiye performansı

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu O Ses Çocuklar yarışmasında şampiyon olarak tanınan Şahin Kendirci, yıllar sonra aynı sahneye bu defa bir oyuncu olarak çıktı. Ayla filminin yapımcısının yeni sinema filmi olan Müslüm'de Müslüm Gürses'in gençliğini oynayan Şahin Kendirci, değişimiyle herkesi şaşırttı. Müslüm Gürses'e saz çalmayı öğreten Limoncu Ali'nin oğlu Ali Limoncu'yla birlikte O Ses Türkiye sahnesine çıkan Şahin Kendirci, Müslüm filmi için seslendirdiği 'Adana'ya gidek' türküsünü söyledi.

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Yıllar önce kendi takımında yarışan Şahin Kendirci'yi sahnede gören Hadise de büyük şaşkınlık yaşadı. O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri Hadise, Seda Sayan, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk genç yeteneğe övgüler dizdi. Acun Ilıcalı'da yakında vizyona girecek olan Müslüm filminin, televizyon yayın haklarını aldıklarını ve sinemadan sonra TV8 ekranlarında olacağını duyurdu.

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?
O Ses Çocuklar yarışmasına Adana'dan katılan Şahin Kendirci daha önce de performansıyla Yetenek Sizsiniz yarışmasına yarışmacı olarak katılmıştı. Yetenek Sizsiniz Türkiye'de sergilediği performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakan Şahin Kendirci adından söz ettirmeyi başarmıştı. Şahin Kendirci Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında gösterdiği başarılı performansın ardından bir yıldız adayı olarak gösterilmeye başlanmıştı.

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Yarışmada jüri üyesi olan Hülya Avşar'dan, "Müzik piyasasında yerin hazır" yorumu alan Şahin Kendirci yaşına rağmen, güçlü sesiyle yarışmaya damga vurmuştu.Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının ardından Adana, Yüreğir Kaymakamı Turgut Subaşı ile görüşmüş, Kaymakam Subaşı destek amaçlı Şahin Kendirci'ye çeyrek altın hediye etmişti. Şahin Kendirci 24 Ocak 2014 tarihinde ise Bülent Ersoy'un Adana'da verdiği konserde sahneye çıkmıştı. Şahin Kendirci küçük yaşta "Diva" ile birlikte şarkı söylemişti. O Ses Çocuklarda sergilediği performanslar ile herkesi kendine hayran bırakan Şahin Kendirci jüri üyelerinden Hadiseyi seçmişti. Çıktığı düellolarda sesine hayran bırakmayı başararak düellolardan da birinci çıkmayı başardı.

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