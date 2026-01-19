MAGAZİN

Arif Verimli 'Ben kâhin değilim' diyerek paylaştı! O sözleri X'te gündemde

Ünlü psikiyatrist Arif Verimli X hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Arif Verimli 'Ben kâhin değilim' diyerek 5 yıl önceki sözlerini yeniden yayınladı.

Arif Verimli 'Ben kâhin değilim' diyerek paylaştı! O sözleri X'te gündemde

Müge Anlı'nın programında uzun yıllar yer alan Prof. Dr. Arif Verimli sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son dönemde Türkiye'de yaşananlara dair de paylaşımlar yapan Verimli'nin 5 yıl önceki bir paylaşımı da gündeme geldi.

İstanbul'da 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürüldü. Atlas'ın ölümünden sonra annesine de tehdit mesajları geldi. Bu acı olay günlerdir Türkiye gündemindeyken Arif Verimli yıllar önce yaptığı şu paylaşımı yeniden yayınladı:

Arif Verimli Ben kâhin değilim diyerek paylaştı! O sözleri X te gündemde 1

"Bakın bu günler iyi günlerimiz. Güzel yüzlü kurbanlarımız olacak. Hiç sebepsiz insanlar birbirini ve zavallı hayvanları öldürecek. Çünkü bu çağ dijital çağ değil öfke çağı. Uyuşturucu, şiddet, pandemi ve yeni dünya düzeni şiddetiyle gelecek."

Arif Verimli yıllar önce paylaştığı bu sözleri yeniden yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben kâhin değilim. Vatanını çok seven bir psikiyatristim. Beş sene önce bu gerçekleri yazdım çünkü benim işim insanlara umut satıp şahsi istikbal değil; ülkemin ruh sağlığı için sesimi duyurmaya çalışmak."

