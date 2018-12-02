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O Ses Türkiye'de Hadise'den şaşırtan aşk itirafı! 'Ben artık aşka inanmıyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.12.2018 23:25 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarışmasının 2 Aralık Pazar akşamı yayınlanan 18. yeni bölümünde Seda Sayan ve Hadise'nin aşk sohbeti dikkat çekti. Hadise ise 'Aşka inanmıyorum' diyerek şaşırtan itiraflarda bulundu.

O Ses Türkiye'de Hadise'den şaşırtan aşk itirafı! 'Ben artık aşka inanmıyorum'

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz'un jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye'nin son bölümünde Hadise aşk itiraflarıyla şaşırttı. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Aytaç Gül'ün performansından sonra duygulanan jüri üyeleri 'aşk' üzerine sohbet etmeye başladı. Seda Sayan 'Ben aşkın ne demek olduğunu hala bilmiyorum, çözemedim' dedi.

Hadise ise aşka inanmadığını söyleyerek istediği asıl duyguyu anlattı. Hadise, 'Ben eskiden aşka inanırdım. Bence aşk diye bir şey yok. Ben aşka inanmıyorum. Ben heyecanıı sahnede yaşıyorum, ailemi görünce yaşıyorum. Benimle beraber olacak kişide o heyecanı istemiyorum. Sevgi, sadakat, anlayış lazım' şeklinde konuştu.

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