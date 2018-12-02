O Ses Türkiye'de Hadise'den şaşırtan aşk itirafı! 'Ben artık aşka inanmıyorum'

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz'un jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye'nin son bölümünde Hadise aşk itiraflarıyla şaşırttı. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Aytaç Gül'ün performansından sonra duygulanan jüri üyeleri 'aşk' üzerine sohbet etmeye başladı. Seda Sayan 'Ben aşkın ne demek olduğunu hala bilmiyorum, çözemedim' dedi.

Hadise ise aşka inanmadığını söyleyerek istediği asıl duyguyu anlattı. Hadise, 'Ben eskiden aşka inanırdım. Bence aşk diye bir şey yok. Ben aşka inanmıyorum. Ben heyecanıı sahnede yaşıyorum, ailemi görünce yaşıyorum. Benimle beraber olacak kişide o heyecanı istemiyorum. Sevgi, sadakat, anlayış lazım' şeklinde konuştu.

