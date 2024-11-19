MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye'de jüri olacak mı? Beyazıt Öztürk o soruyu duyunca şaşırdı! Beyaz Show'la ilgili bakın ne dedi!

O Ses Türkiye'de jüri olacak mı? Beyazıt Öztürk o soruyu duyunca şaşırdı! Beyaz Show'la ilgili bakın ne dedi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.11.2024 16:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu O Ses Türkiye'nin hazırlıklarının devam ettiği konuşuluyordu. Yeni sezondaki jüri üyeleri de merak edilirken Beyazıt Öztürk şaşırtan bir açıklama yaptı. Yıllar önce ekranlara veda eden Beyaz Show'la ilgili sözleri de duyanları heyecanlandırdı.

O Ses Türkiye'de jüri olacak mı? Beyazıt Öztürk o soruyu duyunca şaşırdı! Beyaz Show'la ilgili bakın ne dedi!

Yıllar önce ekranlara veda eden cuma gecelerine damga vuran Beyaz Show'un geri döneceğine dair haberler sosyal medyada sık sık konuşuluyordu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda Beyaz Show'un yeniden başlayacağına dair açıklamalar yapması herkesi heyecanlandırmıştı. Aylardır ise herhangi bir duyuru yapılmadı.

beyazit-ozturk-mujdeyi-verdi-b_1

Beyazıt Öztürk ise konuyla ilgili 'Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi' ifadelerini kullanmıştı.

O SÖZLERİ HEYECANLANDIRDI!

Trafikte 2. Sayfa muhabirlerine yakalanan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'la ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. "Beyaz Show geri dönüyor mu?" sorusuna ünlü sunucu "Bir daha yakalarsan kesin cevabını vereceğim. Çok özledim." yanıtını verdi.

0x0-beyazit-ozturk-gonlunu-kendi

"O Ses Türkiye jürisi beli oldu." diyen muhabire ise şaşkınlıkla cevap verdi. Öztürk, "Belli oldu mu? Bilmiyorum. Bende bir şey yok vallahi." dedi.

8xkQvV5ueUWL7u5uyjc6Dw

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Beyazıt Öztürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: "O rakam mümkün değil..."

MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: "O rakam mümkün değil..."

Masalarına bebek kıyafetleri koyup Bakan Memişoğlu'nu protesto ettiler! Bakan gülümseyince ortam gerildi, salonu terk ettiler

Masalarına bebek kıyafetleri koyup Bakan Memişoğlu'nu protesto ettiler! Bakan gülümseyince ortam gerildi, salonu terk ettiler

Türk Silahlı Kuvvetleri zorlu eğitimde!

Türk Silahlı Kuvvetleri zorlu eğitimde!

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Milyonların gözü kulağı bu haberde: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? O veri işaret edildi ve net rakam verildi

Milyonların gözü kulağı bu haberde: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? O veri işaret edildi ve net rakam verildi

F.Bahçe'ye transfer piyangosu! Türk futbol tarihinin en yüksek teklifi yapıldı

F.Bahçe'ye transfer piyangosu! Türk futbol tarihinin en yüksek teklifi yapıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.