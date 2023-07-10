O Ses Türkiye'de yarışmıştı! Ünlü şarkıcı Semicenk'e büyük şok, orkestrası yolu kaybedince sahneden indi

Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nin son günü için Ereğli'ye giden ünlü şarkıcı Semicenk ve ekibi, orkestrasında yer alan isimlerin kazara Devrek istikametine sapması sonucu birbirini kaybetti. Uzun süre orkestra ekibi ile iletişim sağlayamayan Semicenk ne yapacağını şaşırdı.

SAHNEDE PLAYBACK YAPTI

Ünlü şarkıcı, orkestra ekibi olmaması nedeniyle sahnede playback yapmak durumunda kaldı. Birkaç parça seslendiren Semicenk bir daha gelme sözü vererek sahneden indi.

Semicenk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan afetlerden dolayı herkese geçmiş olsun diyorum. Bu akşam orkestram doğal afetlere maruz kaldıkları için bana eşlik edemediler. Ben gelebildim, sizleri görebilmek için. Bu açıklamayı kendim yapmak istedim. Bu akşamlık beni maruz görürseniz daha sonrasında çok güzel bir konserde buluşacağız"

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İLETİŞİM KURULAMADI

Semicenk'in orkestra ekibinin kazara başka bir güzergaha gittiği ve olumsuz hava şartları nedeniyle kendileriyle iletişim kurmakta zorlanıldığı öğrenildi.

