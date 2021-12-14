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  4. O Ses Türkiye güzeli Saadet Özsırkıntı cesur pozuyla sosyal medyayı salladı

O Ses Türkiye güzeli Saadet Özsırkıntı cesur pozuyla sosyal medyayı salladı

14.12.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı, mavi gömlekli pozuyla takipçilerinden tam puan aldı. 31 yaşındaki sunucunun cesur pozuna, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

O Ses Türkiye güzeli Saadet Özsırkıntı cesur pozuyla sosyal medyayı salladı

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu ve jüri üyeleri arasında Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un bulunduğu O Ses Türkiye yarışmasının sunucusu Saadet Özsırkıntı, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Özsırkıntı'nın paylaşımına ''Bu poz unutulur mu be!'', ''Yine çok güzelsin'' ve ''Ayrı bir havan var'' gibi yorumlar yapıldı.

Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı

Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı

Aslen Adanalı olan güzel sunucu, bir dönem yurt dışında yaşadı.

Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı

Türkiye'ye döndükten sonra TV8'de çalışmaya başlayan Özsırkıntı, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı

Adı geçmişte Cem Yılmaz'la aşk dedikodularına karışan Özsırkıntı, iddialı yalanlamış, Cem Yılmaz'ı yalnızca kuliste ziyaret ettiğini belirtmişti.

Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı

Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı

Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı


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O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı
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