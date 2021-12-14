O Ses Türkiye güzeli Saadet Özsırkıntı cesur pozuyla sosyal medyayı salladı

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu ve jüri üyeleri arasında Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un bulunduğu O Ses Türkiye yarışmasının sunucusu Saadet Özsırkıntı, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Özsırkıntı'nın paylaşımına ''Bu poz unutulur mu be!'', ''Yine çok güzelsin'' ve ''Ayrı bir havan var'' gibi yorumlar yapıldı.

Aslen Adanalı olan güzel sunucu, bir dönem yurt dışında yaşadı.

Türkiye'ye döndükten sonra TV8'de çalışmaya başlayan Özsırkıntı, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Adı geçmişte Cem Yılmaz'la aşk dedikodularına karışan Özsırkıntı, iddialı yalanlamış, Cem Yılmaz'ı yalnızca kuliste ziyaret ettiğini belirtmişti.



