MAGAZİN

O Ses Türkiye için 12 kilo verdi! Beyazıt Öztürk'ten ilginç açıklamalar

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.10.2018 00:32 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'nin yeni sezonun jüri üyesi olan Beyazıt Öztürk, program öncesi sıkı bir hazırlık süreci yaşadı. Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye öncesinde tam 12 kilo verdiğini söyledi.

O Ses Türkiye için 12 kilo verdi! Beyazıt Öztürk'ten ilginç açıklamalar

Kanal D'de uzun yıllardır sürdürdüğü Beyaz Show'u bitiren Beyazıt Öztürk, yeni sezonda TV8'e transfer olmuştu. O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri koltuğunda oturacak olan Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı'yla birlikte Gel Konuşalım'a konuk oldu.

"TAM 12 KİLO VERDİM"
O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk, konuk olduğu "Gel Konuşalım" adlı magazin programında O Ses Türkiye'ye hazırlık sürecinde yaz başından beri tam 12 kilo verdiğini söyledi. Acun Ilıcalı'nında olduğu programda onun başarısınıda hayran olduğunu dile getirdi.

O Ses Türkiye 6 Ekim Cumartesi Günü saat 20.00'de TV8'de seyircisiyle buluşacak

BEYAZ'A BÖLÜM BAŞI 90 BİN TL
Öte yandan O Ses Türkiye jüri üyeleri kadrosuna yeni katılan Beyazıt Öztürk'ün ise öteki jüri üyelerinden farklı olarak 90 bin lira ücret alacağının bilgisine ulaşılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye beyazıt öztürk Acun Ilıcalı

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