O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ı 9 ayda 40 kilo verdi! Son hali sosyal medyada gündem oldu

O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyurmayı başaran, Acun Ilıcalı'nın 'Pavarotti Hasan' olarak seslendiği Hasan Doğru güçlü sesi ve samimi halleri ile gönülleri feth etmişti.

Gökhan Özoğuz'un takımında yarışan Hasan Doğru halkın beğenisini kazanmış ve 2014 yılında yüzde 62 oyla yarışmanın kazanını olmayı başarmıştı. O Ses Türkiye'nin yıldız ismi Hasan Doğru şimdi de son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

9 ayda yaklaşık 40 kilo veren Hasan Doğru, 115 kilodan 75 kiloya kadar düştü. Sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğrafları görenler çok şaşırdı.

Günden güne eriyen Hasan Doğru'nun sosyal medya paylaşımlarına; 'Sana ne olmuş', 'Tanıyamadım', 'Ne kadar değişmişsin', 'Çok zayıflamışsın' gibi yorumlar yapıldı.

Hasan Doğru, 4 Nisan 1987 yılında Zonguldak, Kozlu’da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Orduludur. Liseden sonra Tiyatro Arın adlı grupta rol alıp, tiyatro sınavlarına çalışmaya başladı.

Konservatuvar Tiyatro sınavlarını iki kere denedi ancak başarısız oldu. Daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera bölümünün açıldığını duyunca ilk denemesinde kazandı ve opera bölümünün ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından oldu.

Doğru, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Doğru, ilk anda Gökhan Özoğuz'u ve Murat Boz'u döndürürken, şarkısının bitiminde ise Hadise ve Ebru Gündeş'i döndürmeyi başardı. Tüm jüriyi döndüren Doğru, Gökhan Özoğuz'un takımını seçti.

Halkın beğenisini alan Doğru, Ocak 2014'te O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu.







