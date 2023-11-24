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O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ı 9 ayda 40 kilo verdi! Son hali sosyal medyada gündem oldu

24.11.2023 16:28 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye yarışmasında adını geniş kitlelere duyuran Hasan Doğru, güçlü sesi, sempatik tavırları ve samimi halleri ile büyük beğeni toplamıştı. 2014 yılında şampiyon olan Hasan Doğru şimdi de son haliyle gündem oldu. Verdiği kilolarla dikkat çeken Hasan Doğru'yu görenler çok şaşırdı.

O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyurmayı başaran, Acun Ilıcalı'nın 'Pavarotti Hasan' olarak seslendiği Hasan Doğru güçlü sesi ve samimi halleri ile gönülleri feth etmişti.

Gökhan Özoğuz'un takımında yarışan Hasan Doğru halkın beğenisini kazanmış ve 2014 yılında yüzde 62 oyla yarışmanın kazanını olmayı başarmıştı. O Ses Türkiye'nin yıldız ismi Hasan Doğru şimdi de son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

O SES HASAN 2

9 ayda yaklaşık 40 kilo veren Hasan Doğru, 115 kilodan 75 kiloya kadar düştü. Sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğrafları görenler çok şaşırdı.

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Günden güne eriyen Hasan Doğru'nun sosyal medya paylaşımlarına; 'Sana ne olmuş', 'Tanıyamadım', 'Ne kadar değişmişsin', 'Çok zayıflamışsın' gibi yorumlar yapıldı.

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Hasan Doğru, 4 Nisan 1987 yılında Zonguldak, Kozlu’da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Orduludur. Liseden sonra Tiyatro Arın adlı grupta rol alıp, tiyatro sınavlarına çalışmaya başladı.

HASAN DOĞRU SON HALİ 3

Konservatuvar Tiyatro sınavlarını iki kere denedi ancak başarısız oldu. Daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera bölümünün açıldığını duyunca ilk denemesinde kazandı ve opera bölümünün ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından oldu.

HASAN DOĞRU SON HALİ 2

Doğru, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Doğru, ilk anda Gökhan Özoğuz'u ve Murat Boz'u döndürürken, şarkısının bitiminde ise Hadise ve Ebru Gündeş'i döndürmeyi başardı. Tüm jüriyi döndüren Doğru, Gökhan Özoğuz'un takımını seçti.

hasan doğru son hali

Halkın beğenisini alan Doğru, Ocak 2014'te O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu.

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O Ses Türkiye Hasan Doğru Acun Ilıcalı ele
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