O Ses Türkiye'nin yıldızı Aziz Kiraz’ın sağlık durumu nasıl?

Ölüm ve hastalık gibi kötü haberler duyurduğu için, magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay’dan, bu sefer iyi haber geldi. O Ses Türkiye yarışmasındaki performansıyla adını duyuran Aziz Kiraz, ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat olmuş ve bir süredir konuşamıyordu.

Ameliyatı başarılı geçen genç şarkıcı Aziz Kiraz, ameliyat sonrası Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay’ın “İstanbul Ağlıyor” isimli sevilen şarkısını söyleyerek, Akay’a sürpriz yaptı.

Kiraz’ın şarkı söylerken videosunu Instagram'da hikayelerinde paylaşan Onur Akay, “Ses tellerinden ameliyat olan O Ses Türkiye’nin yıldızı Aziz Kiraz, konuşma yasağı sonrası “İstanbul Ağlıyor” şarkımla bana sürpriz yaptı. Ses rengi daha parlak, güçlü sesi daha güçlü oldu” ifadelerini kullandı.

