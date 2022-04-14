O Ses Türkiye yarışmacısı Yansı Dilan Özçolpan'ı torbacı ele verdi! "Yanlış anlaşılma olmuş" savunması

O Ses Türkiye yarışmacısı Yansı Dilan Özçolpan uyuşturucu madde almak için daha önceden tanıdığı Veysel S. isimli şahsı aradı. Veysel S. şarkıcının isteği üzerine yanına 4 gram kokain alarak yola çıktı ve polise yakalandı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Veysel S. söz konusu uyuşturucu maddenin kendisinden istendiğini, sadece taşıyıcılık yaptığını ve Nişantaşı'nda bulunan bir adrese teslim edeceğini ifade etti.

Polis, Veysel S.'yi arayan telefon numarasının kimlik bilgilerini kontrol etti ve torbacıyı arayan kişinin Yansı Dilan Özçolpan olduğu ortaya çıktı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın iddiasına göre; ifadesi alınmak üzere karakola götürülen şarkıcı, 'Ben olayın yaşandığı anlarda sahnede şarkı söylüyordum. Her şey tamamen yanlış anlaşılmadan ibarettir' diyerek uyuşturucu madde kullanmadığını ifade etti.

Savcılık, uyuşturucu madde temin etmek suçundan şarkıcı hakkında soruşturma başlattı.

MURAT BOZ'U SEÇMİŞTİ

O Ses Türkiye yarışmasında üm jürileri döndürmeyi başaran Yansı Dilan, seçimini Murat Boz yönünde kullanmıştı.



