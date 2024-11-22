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O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu! Emre Sertkaya Türkiye'yi terk etti! Son haliyle herkesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.11.2024 07:40
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Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye'de 2016 yılında yarışan Emre Sertkaya, Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz'un takımında yer almıştı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sertkaya yarışmanın ardından ülkeyi terk etti ve ortalarda görünmedi. Sertkaya'nın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşkına çevirdi.

O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu! Emre Sertkaya Türkiye'yi terk etti! Son haliyle herkesi şaşırttı

Şimdilerde yeniden ekranlara gelmek için gün sayan, sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'ye bir dönem damga vuran Emre Sertkaya yarışmaya 2016 yılında katılmıştı.

Emre Sertkaya, yarışmaya ilk katıldığında "Haydi Gel İçelim" şarkısını söylemiş ve Ebru Gündeş ile Hakan-Gökhan Özoğuz kardeşleri döndürmeyi başarmıştı.

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ŞAMPİYON OLMUŞTU

Sempatik tavırları, kendine has tarzı ve güçlü sesi ile yarışmaya damga vuran isimlerden biri olmayı başaran Sertkaya, 20 yaşında O Ses Türkiye şampiyonu olmayı başarmıştı.

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2019 yılında ilk single'ını çıkaran Emre Sertkaya, "Sevdanın Yollarında" adlı şarkısına çektiği klipteki haliyle bir süre konuşulmuştu.

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Ünlü isim bir süre sonra da ülkeden ayrılma kararı aldı ve Paris'e yerleşti. Paris'te sahne almaya devam eden Emre Sertkaya'nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

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YORUM YAĞDI

Sertkaya; 'sana ne olmuş?', 'tanıyamadım', 'kendine ne yaptın böyle?' gibi yorumlar yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye
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