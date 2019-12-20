O Ses Türkiye'ye Tuana, Ederlezi şarkısı ile damga vuracak! MasterChef yarışmasında herkesi büyülemişti!

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef'in, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'nden çekilen bölümüne, görme engelli Tuana damga vurmuştu. Merkezde eğitim gören Tuana, söylediği Balkan şarkısı Ederlezi ile hem ünlü şefleri hem de izleyenleri duygulandırmıştı.

O Ses Türkiye'nin 21 Aralık Cumartesi ekrana gelecek olan 24. yeni bölümünde ise Tuana yarışmacı oluyor. O Ses Türkiye sahnesin çıkacak olan Tuana, Ederlezi şarkısıyla jüri üyelerini döndürmeyi başarıyor.

Bir Balkan şarkısı olan Ederlezi, Çingeneler Zamanı filmiyle de özdeşleşmişti.

TUANA'NIN MASTERCHEF'TE ŞARKI SÖYLEDİĞİ ANLAR

EDERLEZİ ŞARKISI SÖZLERİ:

Ederlezi, Balkanlardaki azınlığa ait, son dönemde oldukça popülerleşen bir halk şarkısıdır. Çingeneler Zamanı filmiyle özdeşleşen Ederlezi, Romanca bir kelimedir.

Sa me amala oro kelana

Oro kelana, dive kerna

Sa o Roma daje

Sa o Roma babo babo

Sa o Roma o daje

Sa o Roma babo babo Ederlezi, Ederlezi

Sa o Roma daje

Sa o Roma babo, e bakren chinen

A me chorro, dural vesava

Romano dive, amaro dive

Amaro dive, Ederlezi

Ediwado babo, amenge bakro

Sa o Roma babo, e bakren chinen

Sa o Roma babo babo

Sa o Roma o daje

Sa o Roma babo babo

Ederlezi, Ederlezi

Sa o Roma daje