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O Ses Türkiye'ye Tuana, Ederlezi şarkısı ile damga vuracak! MasterChef yarışmasında herkesi büyülemişti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 02:14 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarışmasının yeni bölümüne, konuk olduğu MasterChef'te söylediği Ederlezi şarkısıyla herkesi büyüleyen görme engelli Tuana damga vuracak. MasterChef'te sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan Tuana, Balkan şarkısı Ederlezi'yi bu defa O Ses Türkiye sahnesine söyleyecek. İşte O Ses Türkiye 24. yeni bölüm fragmanı.

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef'in, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'nden çekilen bölümüne, görme engelli Tuana damga vurmuştu. Merkezde eğitim gören Tuana, söylediği Balkan şarkısı Ederlezi ile hem ünlü şefleri hem de izleyenleri duygulandırmıştı.

O Ses Türkiye'nin 21 Aralık Cumartesi ekrana gelecek olan 24. yeni bölümünde ise Tuana yarışmacı oluyor. O Ses Türkiye sahnesin çıkacak olan Tuana, Ederlezi şarkısıyla jüri üyelerini döndürmeyi başarıyor.

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Bir Balkan şarkısı olan Ederlezi, Çingeneler Zamanı filmiyle de özdeşleşmişti.

TUANA'NIN MASTERCHEF'TE ŞARKI SÖYLEDİĞİ ANLAR

EDERLEZİ ŞARKISI SÖZLERİ:

Ederlezi, Balkanlardaki azınlığa ait, son dönemde oldukça popülerleşen bir halk şarkısıdır. Çingeneler Zamanı filmiyle özdeşleşen Ederlezi, Romanca bir kelimedir.

Sa me amala oro kelana
Oro kelana, dive kerna
Sa o Roma daje
Sa o Roma babo babo
Sa o Roma o daje
Sa o Roma babo babo Ederlezi, Ederlezi
Sa o Roma daje
Sa o Roma babo, e bakren chinen
A me chorro, dural vesava
Romano dive, amaro dive
Amaro dive, Ederlezi
Ediwado babo, amenge bakro
Sa o Roma babo, e bakren chinen
Sa o Roma babo babo
Sa o Roma o daje
Sa o Roma babo babo
Ederlezi, Ederlezi
Sa o Roma daje

EDERLEZİ ŞARKISININ TÜRKÇESİ

Ederlezi...
Kızların ağıtlar düzerken Bosna yaylalarında,
Acıya bulanmıştı şenlikleri,
Ederlezi yine gelmişti her sene geldiği gibi,
Ne bilsin burada yetim kızlar var
Bu sene ederlezi babasız kalmıştı
Yetim kızların yürekleriydi gelen.
Sarı saçları mavi gözleriyle,
Gökyüzü bile özenirdi güzelliklerine,
Deniz utanırdı mavisinden,
Cenazelere uğurlanmıştı ederlezi,
Şurada yatan kefensiz, babalarımızdı
Boşnak kızları Goran’ın,
Yetimdi sarıları, yetimdi mavileri.
Ah ederlezi, niye geldin bu sene
Bilmez misin, buradaki kızlar yetim
Şurada yatan babalarımızdı, kefensiz
Yaslar bağladı sarı saçlarımız
Babasızdı mavi gözlerimiz

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