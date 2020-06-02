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O Ses Türkiye'ye veda eden isim Seda Sayan! 'Acun'la el sıkıştık'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 09:09 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'ye veda eden ünlünün kim olduğu Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrası merak konusu olmuştu. Seda Sayan gece yarısı açıklama yaptı ve Acun Ilıcalı ile anlaşarak jüriden ayrıldığını söyledi.

O Ses Türkiye'ye veda eden isim Seda Sayan! 'Acun'la el sıkıştık'

Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jürisinin değişeceğini söylemesi sonrası herkes jüriden ayrılan ismi merak etmeye başlamıştı. Açıklamalardan sonra Hadise ve Murat Boz paylaşımlarıyla merak uyandırmıştı.

O Ses Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. O Ses Türkiye'den ayrılan ismin Seda Sayan olduğu, fanlarıyla yaptığı yazışmalarla gece yarısı ortaya çıktı. Ne var ki, sosyal medyada çoğu zaman "photoshop" programıyla yapılan yazışmalar da gerçek zannedilebiliyordu... Bu sebeple temiz magazin'den Seyhan Erdağ, Seda Sayan'a fanlarıyla yaptığı yazışmaların gerçek olup olmadığını sordu.

Seda Sayan, ilk açıklamasını Seyhan Erdağ'a yaptı. Seda Sayan, o yazışmaları onaylayarak şunları söyledi:

"Seyhancığım, bana soruldu O Ses devam mı; ben de 'Ben Mart'ta zaten el sıkıştım, Yemekteyiz'e O Ses Türkiye bitti; Mart'ta biz el sıkıştık Acun'la' dedim, doğrudur doğru yani...

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ÇOK YORULDUM

Hakikaten çok yoruldum, hatırlasana geçen sezonu, hatırla nasıl agresiftim, hem O Ses, hem Yemekteyiz, hem konserler; Seyhan hatırlamıyor musun?" dedi.

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