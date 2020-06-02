Seda Sayan'dan flaş karar! Yemekteyiz'i de bıraktı

O Ses Türkiye jürisinden ayrıldığını dün gece yarısı açıklayan Seda Sayan'dan flaş bir karar daha geldi. Acun Ilıcalı'nın ricasıyla Yemekteyiz'i de sunan Seda Sayan bu programdan da ayrılık kararı aldı.

Seda Sayan iki programda da çok yorulduğunu ifade ederek ekranlardan uzaklaşmaya karar verdi.

Acun Ilıcalı'ya verdiği sözü tutan ve yeni sezonda olmayacağını kararını da paylaşan Sayan geçen sezon yorulduğunu ve iki programı da bıraktığını çıkan haberlerin altına yazdığı yorumla da onayladı.