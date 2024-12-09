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O Ses Türkiye'yle tanınmıştı! Fenomen isim evlatlık olduğunu açıkladı! 'Onların öz çocuğu olsaydım...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.12.2024 18:00
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3 yıl önce O Ses Türkiye'ye katılarak tanınmaya başlayan Doğan Cem, ailesiyle ilgili sırrını ilk kez paylaştı. TikTok'ta içerik üreten fenomen isim evlatlık olduğunu açıkladı.

O Ses Türkiye'yle tanınmıştı! Fenomen isim evlatlık olduğunu açıkladı! 'Onların öz çocuğu olsaydım...'

O Ses Türkiye' yarışmasıyla hafızalara kazınan Doğan Cem, anne ve babasıyla arasındaki yaş farkına yönelik sorular gelince ilk kez hayatındaki o gerçeği açıkladı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem olan Cem, herkesin merak ettiği o sırrı anlattı.

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"ANNEM BENİ DOĞURMADI"

Takipçilerinin anne ve babasıyla arasındaki yaş farkına dikkat çekmesi üzerine Doğan Cem, çocukluk fotoğraflarını paylaşarak anlattı. "Bir kere açıklayacağım ve bir daha açıklamayacağım" sözleriyle evlatlık olduğunu söyledi.

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Cem açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Öncelikle bu konuda ne utanıyorum ne de üzülüyorum, sadece herkesin merakını gidermek istiyorum. Annemle ve babamla yaş farkımın dikkat çektiğini biliyorum ve sürekli yorumlarda 'Annen seni ne zaman doğurdu?' gibi soruları alıyorum.Evet, annem beni doğurmadı. Ben evlatlık olduğum gerçeğiyle yıllar önce yüzleştim. Keşke bu gerçeği onlardan öğrenmiş olsaydım ama bir kuzenimden öğrendim."

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"O zamanlar biraz üzüldüm belki ama zamanla şunu fark ettim: Onların öz çocuğu olsaydım, bundan daha fazlası olamazdı. Beni bir kere bile incitmediler, hor görmediler. Babamın anneme, annemin babama karşı bir sevgisizliğini ya da saygısızlığını hiç görmedim. Ailemde hep sevgi, saygı ve güven vardı. Bugün çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim: Hayatımın en büyük şansı, onların çocuğu olmaktır."

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O Ses Türkiye
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