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O Ses Türkiye yok mu? O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı?

15.10.2020 14:23 | Son Güncelleme:
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O Ses Türkiye yok mu? O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı?

TV8'in en çok izlenen yapımlarından olan O Ses Türkiye yeni dönemde yayınlanmayacak mı? Seda Sayan'ın jüriliği bırakmasından sonra yerine çeşitli isimler konuşulurken O Ses Türkiye'nin yeni dönemde olmayacağı iddiaları gündeme geldi.

Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan'ın geçtiğimiz yıl jürisi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışması yayından kaldırıldı mı? Seda Sayan'ın programı bırakmasının ardından yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu.

Herkesin heyecanla beklediği O Ses Türkiye'nin bu yıl yapılmayacağı gündeme geldi. Koronavirüs sebebiyle yapılmayacağı konuşulan O Ses Türkiye ile ilgili Acun Ilıcalı'dan ise henüz bir açıklama gelmiş değil...

Herkes O Ses Türkiye'nin yeni dönemde olup olmayacağını merak ederken hem kanaldan hem de yapımdan açıklama gelmedi. Murat Boz ve Hadise de henüz bir açıklama ya da paylaşım yapmadı.

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