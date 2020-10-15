O Ses Türkiye yok mu? O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı?

Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan'ın geçtiğimiz yıl jürisi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışması yayından kaldırıldı mı? Seda Sayan'ın programı bırakmasının ardından yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu.

Herkesin heyecanla beklediği O Ses Türkiye'nin bu yıl yapılmayacağı gündeme geldi. Koronavirüs sebebiyle yapılmayacağı konuşulan O Ses Türkiye ile ilgili Acun Ilıcalı'dan ise henüz bir açıklama gelmiş değil...

Herkes O Ses Türkiye'nin yeni dönemde olup olmayacağını merak ederken hem kanaldan hem de yapımdan açıklama gelmedi. Murat Boz ve Hadise de henüz bir açıklama ya da paylaşım yapmadı.



