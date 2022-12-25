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O Ses Yılbaşı'na katılmaya karar verdi! Ayça Ayçin Turan'dan Murat Boz açıklaması

25.12.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayça Ayçin Turan Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiası ve yarışacağı O Ses Yılbaşı programıyla ilgili ilk kez konuştu. Oyuncunun Boz yarışmada jüri olunca kararını değiştirip O Ses Yılbaşı'na katılmayacağı iddia edilmişti.

O Ses Yılbaşı'na katılmaya karar verdi! Ayça Ayçin Turan'dan Murat Boz açıklaması

Ayça Ayçin Turan, O Ses Yılbaşı program çekimleri öncesi provaya giderken görüntülendi. Bağlı olduğu OnTalent Ajansı’ndan çıkarken soruları yanıtlayan Turan “Şimdi provaya gidiyorum” dedi.

Güzel oyuncunun yarışmaya başta adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Boz, Beyaz’ın yerine jüri üyesi olacağı için katılmaktan vazgeçtiği gündeme gelmişti. Turan konuyla ilgili “Benim programımla, takvimimle alakalı bir şey vardı, onu uyduramamıştık ama sonra uydurduk. Katıldık, o arada siz yazmışsınız” dedi.

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Ayça Ayşin Turan, Murat Boz’un da yalanladığı aşk iddiasıyla ilgili “Ben size sorayım, siz yazıp çiziyorsunuz” diye konuştu. Birsen Altundaş'ın haberine göre; muhabirlerin “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” sözü üzerine ise “Öyle bir şey yok arkadaşlar” açıklamasını yaptı.

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