O Ses Yılbaşı'na katılmaya karar verdi! Ayça Ayçin Turan'dan Murat Boz açıklaması

Ayça Ayçin Turan, O Ses Yılbaşı program çekimleri öncesi provaya giderken görüntülendi. Bağlı olduğu OnTalent Ajansı’ndan çıkarken soruları yanıtlayan Turan “Şimdi provaya gidiyorum” dedi.

Güzel oyuncunun yarışmaya başta adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Boz, Beyaz’ın yerine jüri üyesi olacağı için katılmaktan vazgeçtiği gündeme gelmişti. Turan konuyla ilgili “Benim programımla, takvimimle alakalı bir şey vardı, onu uyduramamıştık ama sonra uydurduk. Katıldık, o arada siz yazmışsınız” dedi.

Ayça Ayşin Turan, Murat Boz’un da yalanladığı aşk iddiasıyla ilgili “Ben size sorayım, siz yazıp çiziyorsunuz” diye konuştu. Birsen Altundaş'ın haberine göre; muhabirlerin “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” sözü üzerine ise “Öyle bir şey yok arkadaşlar” açıklamasını yaptı.



