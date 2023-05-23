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O sözleri başına dert oldu! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e PFDK şoku

23.05.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

O sözleri başına dert oldu! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e PFDK şoku

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig" sözleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

"MÜSABAKA SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMALAR NEDENİYLE..."

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TFF Hukuk Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ' in müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

NE DEMİŞTİ?

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Şenol Güneş, Adana Demirspor maçının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Bunu suçlamak için söylemiyorum ama bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. 2-3 hafta dinlenip bir maç oynuyorsunuz, bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. 'Haa bu takımın acaba kiminle maçı var?' Şu an o şansımız görünmüyor ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak, sonra onların maçı yok. Şampiyon belirlenmiş olacak ve lig onlar için bitmiş olacak."

"Fenerbahçe, yarışa devam etseydi onun da maçı yok. Bir tanesi devam etse ve diğerinin maçı bitseydi ne olacaktı? 1 hafta maç ne oldu diye bekleyecekti. Bu konularda nasıl bir karar alınmalıydı, benim kafamda başından beri vardı. Söylemeye çalıştım ama tartışmanın o tarafına geçmemek için hiç girmedim. Biz, hep futbol adına konuştuk. Bugün de konuşacağımız o ama ligi planlarken iyi planlamak lazım."

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