O teklif sonrası sosyal medya karıştı! En-Nesyri için görülmemiş takas

Fenerbahçe’de ayrılık ihtimali güçlenen En-Nesyri için İtalya’dan Napoli devreye girdi. İngiltere’ye gitmek istemeyen Faslı golcü, Napoli teklifine olumlu yaklaştı. Sarı-lacivertliler bonservisli satış isterken, İtalyan ekibi kiralama formülünü masaya koydu.

Berker İşleyen
Fenerbahçe’de kadro planlaması doğrultusunda yolların ayrılması gündemde olan ilk isim En-Nesyri oldu. Sarı-lacivertli yönetim, bir süredir Faslı golcü için gelen teklifleri değerlendirirken transfer sürecinde önemli bir gelişme yaşandı.

O TAKIMA 'EVET DEDİ!

İngiltere’den Everton ve Nottingham Forest’ın ilgisine rağmen En-Nesyri’nin bu ülkeye sıcak bakmaması nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı. Ancak İtalya’dan Napoli’nin devreye girmesiyle tablo değişti. Sabah’ta yer alan habere göre, Napoli’den gelen teklif sonrası En-Nesyri ayrılığa olumlu yaklaştı.

BONSERVİSİYLE GÖNDERMEK İSTİYOR

Fenerbahçe cephesi oyuncuyu öncelikle bonservisiyle elden çıkarmak isterken, Napoli’nin satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durduğu öğrenildi.

LUKAKU TAKASI GÜNDEMDE

Ayrıca İtalyan kulübünün kadrosundaki Romelu Lukaku’nun da pazarlık sürecine dahil edilebileceği, Belçikalı golcünün gözden çıkarılması halinde takas benzeri bir formülün masaya gelebileceği ifade ediliyor. Bu ihtimal, transfer görüşmelerini daha da hareketlendirmiş durumda.

