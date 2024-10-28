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O telefon görüşmesi ortaya çıktı! İsmail Kartal'dan Mourinho'ya olay gönderme

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.10.2024 17:07
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Geçtiğimiz sezonu 99 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin başında çıktığı 38 maçta yalnızca 1 mağlubiyet alarak kırılmadık rekor bırakmayan İsmail Kartal ile sezon sonunda yollar ayrılmıştı. Kartal'ın yerine takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Mourinho getirilmişti. Uzun süredir sessizliğini koruyan İsmail Kartal'dan Portekizli hocaya bir gönderme geldi. İşte detaylar...

O telefon görüşmesi ortaya çıktı! İsmail Kartal'dan Mourinho'ya olay gönderme

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve ligi 99 gol ve 99 puanla ezeli rakipleri Galatasaray'ın gerisinde tamamlayarak şampiyonluğu kaptıran Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasının ardından Kartal ile yollar ayrılmış yerine Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho getirilmişti.

İSMAİL KARTAL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

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A Spor'da yorumculuk yapan Reha Kapsal, Fenerbahçe maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu ve İsmail Kartal ile olan telefon konuşmasını aktardı. Tecrübeli teknik adamın özellikle rekor göndermesi dün sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

MOURINHO'YA GÖNDERME

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İsmail Kartal telefon konuşmasında aktarılana göre, "Bizim rekorlarımız 2 tane A4 kağıdına ancak sığar. Çok ciddi rekorlar kırdık. 99 gol attık, 99 puan topladık. Bundan ziyade daha farklı rekorlarımız da var." ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal Süper Lig José Mourinho son dakika fenerbahçe
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