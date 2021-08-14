Obinna: Umarım bizim için başarılı bir sezon geçer

Ligde 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde devam etti.

Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı futbolcusu Obinna, antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezon için takım olarak hazır olduklarını belirterek, "Umarım bizim için başarılı bir sezon geçer" dedi.

Taraftarların desteğini hissetmenin çok önemli olduğunu kaydeden Obinna, "Bizim 12. adamımız, bizim için çok değerliler. Onların statta olacağını, bizi sürekli destekleyeceklerini bilmek çok değerli. Umarım hep birlikte hedeflerimize varırız" diye konuştu.

Obinna, performans açısından hep iyi olmak istediğini belirterek, "Kendimi geliştirmek istiyorum. Hocalarımı sürekli dinliyorum ve her geçen gün daha iyi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra taktik çalıştı. Göztepe'de sakatlığı bulunan Dzenan Burekovic, hazırlıklarına takımdan ayrı devam etti.

KAYNAK: AA

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