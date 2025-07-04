OBP onaylama nedir? OBP onaylama nasıl yapılır, yapılmazsa ne olur?

Üniversitelere yerleştirme konusunda geçerli bir yeri olan ve çok önemli kabul edilen Ortaöğretim Başarı Puanı, Türkiye’deki eğitim sistemine göre üniversite girişlerinde temel olarak alınan not yerleştirme puanı olarak tanımlanır. Kısaca OBP puanı belirlenirken öğrencilerin girmiş oldukları Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında aldıkları nota bakılır. Bu notlara ek olarak yerleştirme için gerekli olan puanları OBP puanları büyük oranda etkilemektedir.

OBP onaylama nedir?

Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi’nden oluşan üç oturumlu Yükseköğretim Kurumları Sınavında alınan puanlar ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan yerleştirmelerde son derece önemlidir. Bu sınavda alınan puanlara göre değerlendirilen öğrencilerin puanlarına OBP puanları da eklenerek yerleştirme işlemi gerçekleştirilir.

Orta Öğretim Başarı Puanı, üniversite için yerleşim puanını etkileyen bir puandır. Bu puan hesaplanırken öğrencinin mezun olduğu zaman aldığı diploma notu temel kabul edilir. YKS adaylarının, ÖSYM’nin OBP puanlarını güncellemesi için gerçekleştirmesi gereken işlemlerden biri de OBP onaylama işlemidir.

OBP onaylama zorunlu mu?

Liseden mezun olan ve YKS sınavlarına giren öğrenciler bu sınavın ardından Ortaöğretim Başarı Puanı onaylaması işlemi yapmak durumundadırlar. Öğrenciler e-okul sistemi üzerinden diploma notları ile başarı durumlarını YÖK’e (Yüksek Öğretim Kurumu) bildirirler. Bu bilgilerin doğruluğunu onaylayarak OBP onaylama işlemini tamamlamış olurlar.

Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumuna ve bölümüne yerleştirebilmeleri, tercih yapabilmeleri için OBP onaylama işlemi yapmaları gerekli ve zorunludur. OBP puanı onaylama işlemi öğrenci tarafından ve e-okul sistemi üzerinden YUKS sınavlarının tamamlanmasının hemen sonrasında yapılması gereken bir işlemdir.

OBP onaylama nasıl yapılır? OBP onaylama yapılmazsa ne olur?

Lise müdürlüklerinin öğrencilerin diploma notlarını ve mevcut başarı durumlarını e-okul sistemi üzerinden Yüksek Öğretim Kurumu’na bildirerek bu bilgilerin doğru olduğunu onaylaması gereklidir. YKS başvurusu yapan adayların YKS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılması için istenen eğitim bilgilerini belirlenen tarih aralıklarında kontrol etmeli ve onaylamaları zorunludur.

OPB onaylama işleminin yapılması e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu sistem üzerinden ilgili yerlere doğru ve eksiksiz bilgiler girilmeli, mevcut bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Her öğrencinin Ortaöğretim Başarı Puanı 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından bu puanlar 0.12 katsayısı ile çarpılır ve elde edilen puan yerleştirme puanına eklenir.

OPB onaylama işlemi her öğrencinin yapması gerekli ve zorunlu bir işlemdir. Eğer bu şilem zamanında yapılmazsa bazı sorunlar yaşanabilmektedir. Öncelikle ve en önemli olabilecek sorun ise öğrencinin yerleştirme işlemlerinde yaşanacak olan sorunlardır.