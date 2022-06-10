Obradovic'in videosu olay oldu! Kadını kucağına alıp... ''Hepsi senin mi?''

Zeljko Obradovic'i hiç böyle görmediniz! Gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenen tecrübeli çalıştırıcının görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Obradovic'in Bajic Alexsandar isimli arkadaşı tarafından paylaşılan Instagram videosunda Obradovic'in gece kulübünde eğlendiği ve araçta bir kadını kucağına anlar görüldü.

Ayrıca araçta Tarkan'ın "Hepsi Senin Mi" adlı şarkısının dinlenmesi de dikkat çekti.

BASKETBOL EFSANESİ

Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli taraftarlara 11 kez kupa sevinci yaşattı. Obra, Fenerbahçe ile 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Kariyerinde Avrupa Ligi'nde 24 sezon mücadele eden Obradovic, 18 kez Dörtlü Final'e kalmayı başardı. Obradovic, Fenerbahçe ile üst üste 5 kez Dörtlü Final'e kalarak kariyerinde de bir ilke imza attı.

BÜTÜN TAKIMLARIYLA AVRUPA KUPASI KAZANDI

Zeljko Obradovic, kariyerinde çalıştırdığı 6 kulüp takımıyla da Avrupa kupası kazanma sevinci yaşadı.

Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yle Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden Obradovic, 1998-1999 sezonunda ise Benetton'un başında o dönemin en önemli kupalarından biri olan Saporta Kupası'nı elde etti.

Obradovic, Saporta Kupası'nı 1996-1997 sezonunda da Real Madrid'in başında kazandı.

18 DÖRTLÜ FİNAL'İN 12'SİNDE FİNALE ÇIKTI

Kariyerinde 18 kez Dörtlü Final heyecanı yaşayan Obradovic, 12 kez takımlarını finale çıkardı.

Obradovic, bu finallerin ise sadece 3'ünü kaybetti. Sırp başantrenör 2001 yılında Panathinaikos, 2016 ve 2018 senelerinde de Fenerbahçe'yle final kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.



