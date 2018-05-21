Obradovic: Küçük detaylar sonucu belirledi

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Real Madrid'e mağlup oldukları Euroleague finalinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Obradovic hatalarını anlatırken, ufak farkların sonucu etkilediğini dile getirdi.

Başarılı çalıştırıcı ilk olarak maçı değerlendirdi ve ''İki tane iyi maç oynadık. Takımımın ortaya koyduğu performanstan memnunum. Çok küçük detaylar belirledi. Savunmamız normal seviyesinde değildi. Çemberin altında çok kolay basketler kaçırdık'' ifadelerini kullandı.

Taraftara teşekkür eden Obradovic ''Taraftarlarla birlikte buralara yükseldik, onlar hep bizim bir parçamız oldu'' dedi.

Luka Doncic'ten de övgüyle bahseden Obradovic ''Sezon içinde çok büyük sakatlıklar yaşadılar ama bir yolunu buldular, Final Four'a yükselmek için. Luka Doncic çok özel, çok farklı bir oyuncu'' ifadelerini kullandı.

