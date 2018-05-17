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Obradovic: Zalgiris maçı çok zor olacak

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 17.05.2018 21:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında yarın karşılaşacakları Litvanya ekibi Zalgiris karşısında favori olarak gösterildiklerini bildiğini ancak her takımın eşit şansa sahip olduğunu söyledi.

Obradovic: Zalgiris maçı çok zor olacak

Başantrenör Obradovic ve sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşılaşmaların oynanacağı Stark Arena'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sırp başantrenör, rakipleri Zalgiris'in çok kaliteli bir ekip olduğunu belirterek, "Bizi favori gösteriyorlar. Her zaman bir favori olur ama her takımın yüzde 25 şansı vardır. Zalgiris çok kaliteli ve iyi bir takım. Muhteşem bir başantrenörleri var. Çok zor bir maç olacak. Taraftarımız bizi her zamanki gibi desteklesin. Onlar bizim itici gücümüz olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Doğuş'un takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise favori gösterilmelerinin bir öneminin olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Her şey kağıt üzerinde. Favori olduğumuzu sahada göstermemiz lazım. Son şampiyon olarak ayrı bir güvenle geldik ama önemli olan bu sene de kazanmak. Zalgiris tehlikeli ve saygı duyduğumuz bir ekip. İnşallah taraftarlarımızla finale kalmanın sevincini yaşarız. Sahaya çıkıp maçın başından sonuna kadar savaşmak için hazırız. Heyecanla maç saatini bekliyoruz."

Son taktik prova yapıldı

Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris maçının son taktik provasını yaptı.

Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde Stark Arena'da yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti.

Sarı-lacivertliler, yarın sabah şut idmanı yaptıktan sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

Öte yandan Zalgiris de son taktik provasını başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde Stark Arena'da gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Doğuş zeljko obradovic

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Bir Galatasaray’li olarak Fenere final four da basarilar insallah kupa Ulkemize tekrar gelir.
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