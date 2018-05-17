Obradovic: Zalgiris maçı çok zor olacak

Başantrenör Obradovic ve sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşılaşmaların oynanacağı Stark Arena'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sırp başantrenör, rakipleri Zalgiris'in çok kaliteli bir ekip olduğunu belirterek, "Bizi favori gösteriyorlar. Her zaman bir favori olur ama her takımın yüzde 25 şansı vardır. Zalgiris çok kaliteli ve iyi bir takım. Muhteşem bir başantrenörleri var. Çok zor bir maç olacak. Taraftarımız bizi her zamanki gibi desteklesin. Onlar bizim itici gücümüz olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Doğuş'un takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise favori gösterilmelerinin bir öneminin olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Her şey kağıt üzerinde. Favori olduğumuzu sahada göstermemiz lazım. Son şampiyon olarak ayrı bir güvenle geldik ama önemli olan bu sene de kazanmak. Zalgiris tehlikeli ve saygı duyduğumuz bir ekip. İnşallah taraftarlarımızla finale kalmanın sevincini yaşarız. Sahaya çıkıp maçın başından sonuna kadar savaşmak için hazırız. Heyecanla maç saatini bekliyoruz."