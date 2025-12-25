SPOR

Ocak'ta Galatasaray, Ruben Neves için İngiliz devleriyle yarışacak!

Galatasaray kış transfer dönemi için orta saha transferinde gözünü Suudi Arabistan'a çevirdi. Aslan, Al Hilal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ruben Neves'i kadrosuna katmayı çok istiyor. Öte yandan Cimbom'un bu transferde rakibi Premier Lig ekipleri. | Galatasaray haberleri

Burak Kavuncu
Ruben Neves

Ruben Neves

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Hilal
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Ocak ayı transfer dönemine girilirken, büyük bir atak geldi. Sarı-kırmızılılarda transfer sorumlu yöneticiler teknik direktör Okan Buruk'un önüne sürpriz bir isimle geldi. Kariyerine Al Hilal'de devam eden Ruben Neves için aslan her türlü adımı ataya hazırlanıyor.

RUBEN NEVES'İ ÇOK İSTİYORLAR!

Ocak ta Galatasaray, Ruben Neves için İngiliz devleriyle yarışacak! 1

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Al Hilal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ruben Neves'i kadrosuna katmayı çok istiyor. 28 yaşındaki Portekizli orta saha, Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazır ancak bu transfer için sarı-kırmızılıların yarışacağı çok önemli ve güçlü rakipler var.

MAAŞI CEP YAKIYOR!

Ocak ta Galatasaray, Ruben Neves için İngiliz devleriyle yarışacak! 2

Kontratı bitmek üzere olduğu için Suudi kulübü bonservis konusunda Aslan’ı çok fazla zorlayacak gibi görünmüyor. Ancak tecrübeli oyuncunun maaşı çok yüksek (yıllık 18.2 milyon Euro) ve Galatasaray cephesi her ne kadar kesenin ağzını açmış olsa da ilk teklifi makul bir seviye tutmak istiyor.

İNGİLİZ DEVLERİ CİMBOM'A RAKİP

Ocak ta Galatasaray, Ruben Neves için İngiliz devleriyle yarışacak! 3

Başta Manchester United olmak üzere Premier Lig kulüpleri, Ruben Neves'le ilgilenmeye başladı. Newcastle United ve Tottenham da Neves için teklif hazırlığı yapıyor. Daha öcne İngiltere'de Wolwes forması giyen yıldız isim oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplarken, o dönem kariyerine Arabistan'da deavm etme kararı büuük bir şaşkınlıkla karşılanmıştı.

50 MİLYON DOLAR...

Ocak ta Galatasaray, Ruben Neves için İngiliz devleriyle yarışacak! 4

2023 yazında Wolwes'ten ayrılıp Al Hilal'e 50 milyon dolar karşılığında üç yıllık imza atan Neves, Al Hilal ile bu sezon 21 resmi maça çıkan Neves, 1829 dakika süre aldı. 6 gol-3 asistle 9 gole katkı verdi.

