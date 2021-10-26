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Ocakta yolcular! Fatih Terim 7 ismin biletini kesti

26.10.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da devre arası büyük transfer yapılacak. Sarı-Kırmızılı takımda Fatih Terim performansından memnun kalmadığı 7 futbolcu ile yolların ayrılmasını istiyor.

Ocakta yolcular! Fatih Terim 7 ismin biletini kesti
Gustavo Assunçao

Gustavo Assunçao

BRE Brezilya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fatih Terim Galatasaray'da 7 futbolcunun biletini kesti. Deneyimli adam çok fazla forma şansı vermediği ve performansından memnun kalmadığı bu oyuncularla devre arasında yolları ayırmayı planlıyor.

Şu anda kadroda şans vermek zorunda olduğu Babel'in de olduğu listeyi yönetime ilettiği öğrenildi.

İŞTE GÖNDERİLECEK İSİMLER

Fatih Öztürk

Bu sezon 1 dakika dahi süre alamadı. Terim Muslera'yı zorlayacak bir kaleci istiyor. Gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Gustavo Assunçao

Büyük hayal kırıklığı. 2 maçta 135 dakika süre aldı. Bu seviyelerde değil. Yabancı 6 numara transferi için gönderilebilir.

Ryan Babel

17 maçta süre aldı 1 asist yapabildi. Yüksek maliyeti nedeniyle istenmeyenlerin başında geliyor.

Aytaç Kara

7 maçta 300 dakika süre aldı. Terim'in gözüne giremedi. Sezon başı gitmesi gündemdeydi ancak olmadı. Devre arası kiralanabilir.

DeAndre Yedlin

Sacha Boey'in yokluğunda mecburiyetten oynadı. Terim yerli bir sağ bek transferi istiyor. Gerçekleşirse Yedlin gönderilecek.

Sofianne Feghouli

32 yaşındaki futbolcunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Sezon başı gönderilmek istendi ancak gitmedi. 12 maçta 2 gollük performansı var. Kulüp hem maliyetinden, hem de performansından dolayı göndermeye sıcak bakıyor.

Mbaye Diagne

Bir iyi bir kötü! Çok mutlu bir görüntü çizmiyor. 14 maçta 3 gollük performans sergiledi. Teklif gelirse devre arasında satılacak.


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