Oda ve borsa başkanları ‘TOBB Nefes Kredisi’ni konuştu

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası başkanları, DenizBank Çukurova Bölge Müdürü ile bir araya geldikleri toplantıda “TOBB Nefes Kredisi” ve kullanım şartlarını konuştu. Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan toplantıda kredinin korona virüs ile mücadelede KOBİ’lere büyük nefes olacağı vurgusu yapıldı. Cazip vade ve oranlarıyla geçtiğimiz senelerde KOBİ’lere can suyu olan TOBB Nefes Kredisi yeniden hayata geçirilirken, GTO, GSO ve GTB’nin de kaynak desteği verdiği projede DenizBank da katılımcı banka olarak yer aldı. TOBB ve KGF ile yapılan iş birliği kapsamında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsa üyesi olan KOBİ’lere özel, 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla NEFES Kredisi sunulacak.

Ünverdi: “Yeni dünya düzeninde Türkiye ve Gaziantep farklı bir yere sahip olacak”

TOBB tarafından Nefes Kredisi’nin yedincisinin hayata geçirildiğini dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Tüm dünya büyük bir imtihandan geçiyor. Eminim ki bu zor günleri atlattığımızda kurulacak yeni dünya düzeninde Türkiye ve Gaziantep farklı bir yere sahip olacak. Bu süreçte dayanışma içerisinde olmak, el ele omuz omuza vermek durumundayız. Ekonomide atılan adımlar çerçevesinde kamu bankalarının ardından Denizbank’ın bu desteği bize güç verdi. Bu bağlamda projenin hayata geçirilmesine öncülük eden Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Kredi Garanti Fonuna ve Denizbank’ın Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürümüz Engin Eskiduman ve tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Sizden aldığımız bu güçle bu zor günleri atlatıp çok daha güzel günlere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Ülkemize, şehrimize ve işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Sanayiciler olarak her durum ve her koşulda canla başla çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Adnan Ünverdi, “Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından dolayı yaşanan ekonomik sıkıntılara çözüm bulma noktasında önemli açılımlarda bulunduk. Bundan sonra da sanayicilerimizden gelecek sorunlara çözüm bulmaya devam edeceğiz. Gaziantep’e bir koyan beş on alır. Başta TOBB başkanımız olmak üzere oda ve borsalar olarak bizler de taşın altına gövdemizi koyuyoruz. Çünkü biz bu gemiyi yüzdürmek durumundayız. Normalleşmeyle başlayacak bu yeni dünyada çok daha güçlü olmak zorundayız. Bunun için de şanlı bayrağımız ve vatanımız için daha çok çalışacak, koşullar ne olursa olsun ülkemizi zirveye taşımak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.