Oda ve borsa başkanları ‘TOBB Nefes Kredisi’ni konuştu

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası başkanları, DenizBank Çukurova Bölge Müdürü ile bir araya geldikleri toplantıda “TOBB Nefes Kredisi” ve kullanım şartlarını konuştu. Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan toplantıda kredinin korona virüs ile mücadelede KOBİ’lere büyük nefes olacağı vurgusu yapıldı.

Cazip vade ve oranlarıyla geçtiğimiz senelerde KOBİ’lere can suyu olan TOBB Nefes Kredisi yeniden hayata geçirilirken, GTO, GSO ve GTB’nin de kaynak desteği verdiği projede DenizBank da katılımcı banka olarak yer aldı.

TOBB ve KGF ile yapılan iş birliği kapsamında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsa üyesi olan KOBİ’lere özel, 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla NEFES Kredisi sunulacak.

Yıldırım: “Finansmana erişim bu süreçte üyelerimiz için çok önemli”

Gaziantep Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantının açış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yaşanan süreçte üyelerinin en çok ihtiyacı olan şeyin finansmana erişim olduğunu belirterek, TOBB Nefes Kredisi’nin bu bağlamda oda ve borsa üyelerine nefes olacağını söyledi. Yıldırım, “İçinden geçtiğimiz zor günlerde, herkesin üzerine düşen farklı sorumluluklar var. Bu süreçten en az zararla çıkmamız, herkesin sorumluluğunu yerine getirme ve birbirine destek olma başarısıyla doğru orantılı diye düşünüyorum. Bu noktada reel sektör adına Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na duyarlılığı, hızı ve çözüm odaklı çalışmaları için teşekkür ediyorum. Virüsün ekonomiye etkilerini hafifletmek amacı ile de biz şehirlerdeki Oda ve borsalar olarak siz değerli üyelerimizin sesi olmaya gayret ediyoruz. Biz Oda ve borsalar olarak birbirine destek olmanın ve birlik beraberliğin en güzel örneğini TOBB çatısı altında gösteriyoruz. Üyelerimizin ihtiyacı olan finansman kaynaklarını elimizden geldiğince çeşitlendirme çalışıyoruz. Nefes Kredisi de umuyorum ki işletmelerimize nefes aldıracak" dedi.