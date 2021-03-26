SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Oded Kattash: İyi performans gösteremedik

Oded Kattash: İyi performans gösteremedik

26.03.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Panathinaikos Başantrenörü Oded Kattash, Anadolu Efes karşısında maçın tamamında iyi performans gösteremediklerini söyledi.

Oded Kattash: İyi performans gösteremedik

THY Euroleague’in 31. haftasında Panathinaikos deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’e 85-65 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Panathinaikos Başantrenörü Oded Kattash, "Anadolu Efes gibi iyi bir takımla oynayacağınız zaman oyunun iki yönünde de iyi olmalısınız. İyi değildik. Maçın tamamında iyi performans gösteremedik. Bazı bölümlerde savunmada iyiydik. Anadolu Efes'i yavaşlattık. Faul atışlarında kötüydük. Bu yüzden Anadolu Efes gibi kaliteli bir takımı yenmek kolay olmuyor. Maça çıkarken rakibimizi yavaşlatmak istedik. Amacımız buydu. Maçın genelinde bunu başaramadık. Rakibimizi tebrik ederim" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Ribaund kraliçesi kaptan olduRibaund kraliçesi kaptan oldu
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Soylu: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Merkel'den Türkiye açıklaması

Merkel'den Türkiye açıklaması

Sadece Erol Bulut değil, 5 isim daha gitti

Sadece Erol Bulut değil, 5 isim daha gitti

PFDK'dan Fatih Terim'e men cezası

PFDK'dan Fatih Terim'e men cezası

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Cezanın ardından Fatih Terim'den "sessiz" tepki

Cezanın ardından Fatih Terim'den "sessiz" tepki

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Andrea Pirlo'nun yerine 3 aday

Andrea Pirlo'nun yerine 3 aday

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

''Ronaldo'ya karşı koyamam'' demişti, yine gündem oldu!

''Ronaldo'ya karşı koyamam'' demişti, yine gündem oldu!

Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor!

Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor!

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

Diğer Haberler

Oded Kattash: İyi performans gösteremedik

'İyi performans gösteremedik'

Ribaund kraliçesi Esra Ural Topuz kaptan oldu

Ribaund kraliçesi kaptan oldu

Türk Telekom, sonunu getiremedi

Türk Telekom, sonunu getiremedi

Beşiktaş taraftarından TBF’ye tepki

Beşiktaş taraftarından TBF’ye tepki

Türk Telekom, Avrupa'da ilk yenilgisini aldı

Türk Telekom, Avrupa'da ilk yenilgisini aldı

Karşıyaka, İsrail'den zaferle döndü

Karşıyaka, İsrail'den zaferle döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.