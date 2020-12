Ödemiş Ticaret Odası Çekişte Zeytinyağına coğrafi işaret tescili aldı

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), kentte yetişen Çekişte Zeytinyağı’nın coğrafi işaret tescilini aldı. Ödemiş Ticaret Odası tarafından daha önceden garanti markası alınan ‘Ödemiş Teneke Tulum Peyniri’, ‘Ödemiş Tulum Lor Peyniri’ ve ‘Bozdağ Kestane Şekeri’ne ilave olarak, Çekişte Zeytinyağı’nın da coğrafi işaretini tescillemiş oldu.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, oda olarak bölge değerlerinin tanıtımına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Başkan Rıfat Eriş, "Verdiğimiz önem ile paralel çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bölgemize has ürünlerin yalnızca bu bölge ile sınırlı kalmaması tescillenerek tüm Türkiye ye açılması yönünde çalışmalarımız her zaman devam edecektir. Verdiğimiz emeğin karşılığını gerek garanti marka gerek coğrafi işaret olarak tescillenen ürünlerin belgelerine sahip olarak alıyoruz. Son olarak aldığımız Ödemiş Çekişte Zeytinyağı coğrafi işaret belgemiz ile bölgemize has Çekişte Zeytinyağı lezzetini de tescillemiş olduk" dedi.