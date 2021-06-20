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Ödemiş'te çıkan yangında 5 dönüm ekili arazi zarar gördü

20.06.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ödemiş'te çıkan yangında 5 dönüm ekili arazi zarar gördü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş İlçesinde çıkan yangında, 5 dönüm ekili alanda hasar oluştu.

Ovakent Mahallesi'nin Çaykenarı mevkisinde Mahmut Sarıkaya'ya ait buğday ekili tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sarıkaya'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 20 dönümlük ekili alanın 5 dönümü yandı.

Yangında 350 civarında saman balyası da zarar gördü.

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