ODTÜ dansöz videosu, sosyal medyayı salladı! Rektörlükten açıklama geldi

ODTÜ’de 30 Mayıs tarihinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilerin içeriye soktukları dansöz ile İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi B binası önünde dans ettiği iddia edildi.

VİDEO SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

ODTÜ'de bir kampüste dansöz oynatılmasına ilişkin video sosyal medyada gündem oldu. Rektörlük, konuyla ilgili yayınlanan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Görüntüde dansözle dans eden ODTÜ’lü mezunlar dikkat çekti. Öte yandan, dansözü içeri alan öğrencilerin birçok fakülteden bir araya gelen öğrenciler olduğu öğrenildi. Dansöz oynatılan görüntüler ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

OKULDAN AÇIKLAMA GELDİ

Okuldan yapılan açıklamada, "Söz konusu olay, 28 Mayıs 2025 tarihinde, Üniversitemizin bilgisi ve izni dışında, tamamen bireysel inisiyatifle gerçekleştirilmiş bir eylemdir. Görüntülerde yer alan bazı kişilerin kampüsle herhangi bir bağı olmayan bireyler olduğu ve kampüs alanına dışarıdan giriş yaptıkları, güvenlik kameraları kayıtları ve ilgili birimlerin incelemeleriyle net olarak tespit edilmiştir" denildi.

Olayın, ODTÜ'nün resmi mezuniyet töreniyle ilgisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Üniversitemizin 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Rektörlük, üniversitenin kurumsal değerleriyle bağdaşmayan olayla ilgili gerekli inceleme süreçlerinin başladığı belirtti.

"ÜNİVERSİTEMİZ TOPLUMSAL SORUMLULUĞU TEMEL ALAN DURUŞUYLA ANILMAYI HAK ETMEKTEDİR"

Ayrıca yapılan açıklamada, "ODTÜ'nün kurumsal kimliğini gölgelemeyi amaçlayan bu tür kasıtlı çarpıtmaları ve karalama kampanyalarını esefle karşılıyoruz. Üniversitemiz, evrensel değerlere dayalı bilimsel yaklaşımı ve toplumsal sorumluluğu temel alan duruşuyla anılmayı hak etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır