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  4. ‘Ödül Senin’ gecesine Barış Murat Yağcı fanları damga vurdu

‘Ödül Senin’ gecesine Barış Murat Yağcı fanları damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 14:21 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı’nın önderliğinde başkan Ali Koç’un da isteğiyle Fenerbahçe Spor Kulübü için düzenlenen “Win Win” gecesi diğer takımları da harekete geçirdi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü de taraftarlarıyla benzer bir kampanya düzenlendi. Yılmaz Erdoğan’ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen ‘Bırakmam Seni’ programında Beşiktaş, taraftarıyla tek yürek oldu. Geceye Survivor Barış Murat Yağcı’nın hayranları ve yaptıkları bağışlar imza attı.

‘Ödül Senin’ gecesine Barış Murat Yağcı fanları damga vurdu

Sanat dünyasının usta isimlerinden Yılmaz Erdoğan’ın sunumuyla gerçekleşen geceye pek çok ünlü isim de hem bağış yaparak hem de konuk olarak dahil oldu. Kanal D stüdyolarında ve Vodafone Park Stadyum’da tamamlanan yayında Barış Murat Yağcı, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi, Erkan Petekkaya, Hakan Altun, Hülya Avşar, İsmail Demirci, Mehmet Erdem, Onur Buldu, Ömür Gedik, Zafer Algöz gibi ünlü isimler konuk olarak Beşiktaş için destek topladı. Beşiktaş taraftarı, ünlü isimler ve iş insanlarının kattıklarıyla gecenin sonunda 80 milyon TL rakamına ulaşıldı.

‘BEŞİKTAŞ ÇOCUKLUK HAYALİM’

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Vücudundaki Kartal dövmesiyle dikkatleri üzerine çeken Barış Murat Yağcı’nın “Beşiktaş benim çocukluk hayalimdi. Survivor’da bana SMS gönderen herkesin şimdi “BIRAKMAM” yazıp 1903’e SMS göndermesini istiyorum” sözleri hayranlarını harekete geçirdi. Gönderilen SMS’lerin dışında Barış Murat Yağcı Fan Club 125 bin TL bağışta bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Barış Murat Yağcı’nın Beşiktaş için düzenlenen destek yayınında sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu. Survivor yarışmasından sonra büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yağcı’nın fanları Beşiktaş’a büyük destek verdi. Sosyal medyada “hedef 250 milyon, Beşiktaş, Barış Murat Yağcı” etiketlerini trendlere sokmaya başaran Survivor finalistinin hayranları bütün gece hummalı bir çalışma yürüttü.

DAHA ÖNCE DE BEŞİKTAŞ İÇİN YARDIM TOPLAMIŞTI

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Survivor yarışmasından önce oyunculuk kariyeriyle bilinen Barış Murat Yağcı, Beşiktaş kulübünün köy okulları için düzenlediği yardım kampanyasında da yerini almıştı. Bu kampanyanın sonucunda tespit edilen ihtiyaç sahibi köy okullarına bir tır dolusu kıyafet, oyuncak ve kırtasiye ürünleri gönderilmişti.

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