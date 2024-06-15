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  4. Ödül törenindeki karesi gündem olmuştu! Zuhal Olcay yüzündeki değişimin sebebini açıkladı

Ödül törenindeki karesi gündem olmuştu! Zuhal Olcay yüzündeki değişimin sebebini açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.06.2024 12:25
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Tiyatronun en prestijli ödüllerinden olan Afife Jale Tiyatro Ödülleri bu yıl Yapı Kredi sponsorluğunda 26. kez düzenlendi. Yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülünü “Kel Diva”daki performansıyla Zuhal Olcay aldı. Ödül töreninden bir karesini sosyal medyada paylaşan Olcay'ın yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü ismi görenler tanıyamadı.

Ödül törenindeki karesi gündem olmuştu! Zuhal Olcay yüzündeki değişimin sebebini açıkladı
  1. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 'Yılın en başarılı kadın oyuncusu' ödülü ise “Kel Diva”daki performansıyla Zuhal Olcay'ın oldu.

Olcay'ın ödül töreninden paylaştığı bir kare sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin yüzündeki değişim dikkat çekti.

ZUHAL OLCAU

GÖRENLER TANIYAMADI

Zuhal Olcay'ın yüzüne estetik yaptırdığı bu sebeple de eski ifadesini kaybettiği iddia edildi. Ünlü isme sosyal medyada; 'Gerçekten tanıyamadım', 'Bu siz misiniz? Emin olamadım', 'Lütfen daha fazla yüzünüzü herkese benzetmeyin', 'Tanıyamadım eski halinize dönün lütfen', 'Adını görmesem tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

ödül

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİMİN SEBEBİ...

Müge Dağıstanlı Zuhal Olcay'ın yüzündeki değişimin sebebini sordu. Olcay ise yüzüne son olarak vitaminli kök hücre tedavisi yaptırdığını dile getirdi.

Neşterli bir işlem yaptırmadığını söyleyen Olcay 'bu yöntemle hücrelerin kendini yenilemesi için gerekli olan sinyalleri oluşturduğunu' söyledi.

Vitrin


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Zuhal Olcay
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