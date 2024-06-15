Ödül törenindeki karesi gündem olmuştu! Zuhal Olcay yüzündeki değişimin sebebini açıkladı

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 'Yılın en başarılı kadın oyuncusu' ödülü ise “Kel Diva”daki performansıyla Zuhal Olcay'ın oldu.

Olcay'ın ödül töreninden paylaştığı bir kare sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin yüzündeki değişim dikkat çekti.

GÖRENLER TANIYAMADI

Zuhal Olcay'ın yüzüne estetik yaptırdığı bu sebeple de eski ifadesini kaybettiği iddia edildi. Ünlü isme sosyal medyada; 'Gerçekten tanıyamadım', 'Bu siz misiniz? Emin olamadım', 'Lütfen daha fazla yüzünüzü herkese benzetmeyin', 'Tanıyamadım eski halinize dönün lütfen', 'Adını görmesem tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİMİN SEBEBİ...

Müge Dağıstanlı Zuhal Olcay'ın yüzündeki değişimin sebebini sordu. Olcay ise yüzüne son olarak vitaminli kök hücre tedavisi yaptırdığını dile getirdi.

Neşterli bir işlem yaptırmadığını söyleyen Olcay 'bu yöntemle hücrelerin kendini yenilemesi için gerekli olan sinyalleri oluşturduğunu' söyledi.





