Ödül törenindeki karesi gündem olmuştu! Zuhal Olcay yüzündeki değişimin sebebini açıkladı

Olcay'ın ödül töreninden paylaştığı bir kare sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin yüzündeki değişim dikkat çekti.
Zuhal Olcay'ın yüzüne estetik yaptırdığı bu sebeple de eski ifadesini kaybettiği iddia edildi. Ünlü isme sosyal medyada; 'Gerçekten tanıyamadım', 'Bu siz misiniz? Emin olamadım', 'Lütfen daha fazla yüzünüzü herkese benzetmeyin', 'Tanıyamadım eski halinize dönün lütfen', 'Adını görmesem tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.
Müge Dağıstanlı Zuhal Olcay'ın yüzündeki değişimin sebebini sordu. Olcay ise yüzüne son olarak vitaminli kök hücre tedavisi yaptırdığını dile getirdi.
Neşterli bir işlem yaptırmadığını söyleyen Olcay 'bu yöntemle hücrelerin kendini yenilemesi için gerekli olan sinyalleri oluşturduğunu' söyledi.