Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın eşiyle atışması olay oldu! Görenler şaştı kaldı

Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi, Altın Koza Film Festivali'nde görücüye çıktı. Gösterim öncesi söyleşi yapan film ekibinden Ceylan çifti oyuncu-yönetmen ilişkisiyle ilgili bir atışma yaşadı. Nuri Bilge Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan, "Oyuncular biraz zorlanıyor." dedi.

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne", 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'de gösterildi.

Adana Altın Koza Film Festivali'de ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminin gösteriminin ardından Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan, filmlerdeki diyalogları tartıştı.

Ebru Ceylan'ın "Shakespeare bile okusa o dile alışıyorsun, o kitabı Shakespeare'in dili ile okumaya devam ediyorsun" demesinin üzerine Nuri Bilge Ceylan da "Edebiyata toleransımız fazla bence, kesinlikle fazla. Ben biraz da filmi çektiğim için bunu diyorum, araya başka şeyler koymak gerekiyor. Aynen söylendiği zaman çalışmıyor" ifadesini kullandı.

'EDEBİ KARI KOCA KAVGASI'

Ebru Ceylan daha sonra oyuncuların zorlandığını dile getirerek, "Ama bence oyuncular birazcık zorlanıyorlar.

Çünkü çok birebir uymasını istiyorsun bazen. Oyuncular ağzına oturtamadığı zaman biraz kitleniyorlar nokta sonra o kilidi açmakla uğraşıyorsun daha doğallaştırmak için" dedi.

Atışmanın yaşandığı video sosyal medyaya düşünce kullanıcılardan 'Ebru hanım haklı', 'Edebi karı koca kavgası bu oluyor demek', 'NBC bile olsan eşinle tartışıyorsun' gibi yorumlar geldi.





