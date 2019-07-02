Ödülü duyan soluğu orada aldı! Ulaşmaya çalıştıkları o noktada...

Kdz. Ereğli ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bozhane Limanında düzenlenen tören ve çeşitli yarışmalarla kutlandı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bu tür etkinliklere her zaman destek vereceklerini söyledi. Çorumluoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Kabotaj bayramımız ülkemiz için, coğrafyamız için son derece önemli bir husus. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin kıymetini ifade etmesi için önemli bir tarih. Bundan sonraki süreçte Ereğli’mizde de inşallah bu denizden daha fazla yararlanırız. Sevgili Ereğlililer burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Çalışma zamanı çalışma, üretme zamanı üretme, eğlenme zamanı da eğlenmektir. Bugün eğleneceğiz. Bugün buraya eğlenmeye geldik. İnşallah kaymakamlık olarak bundan sonra bu gibi faaliyetlerin içerinde ve destekçisi olacağız. Bugün yarışmalara katılan değerli kardeşlerimize ben başarılar diliyor tebrik ediyorum. Bir süre aradan sonra bugün yine faaliyete geçen bu yarışmaların Ereğli için faydalı olmasını diliyorum.”