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Ödülü duyan soluğu orada aldı! Ulaşmaya çalıştıkları o noktada...

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.07.2019 09:29 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaş Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen, yağlı direkten bayrak kapma yarışı büyük bir heyecan içerisinde gerçekleşti. Yarışmacılar yağlı direğin ucundaki Türk Bayrağı’nı yaklaşık 1 saat süren uğraş sonucu alarak 18 bin TL ödülü kazandı.

Ödülü duyan soluğu orada aldı! Ulaşmaya çalıştıkları o noktada...

Kdz. Ereğli ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bozhane Limanında düzenlenen tören ve çeşitli yarışmalarla kutlandı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bu tür etkinliklere her zaman destek vereceklerini söyledi. Çorumluoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Kabotaj bayramımız ülkemiz için, coğrafyamız için son derece önemli bir husus. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin kıymetini ifade etmesi için önemli bir tarih. Bundan sonraki süreçte Ereğli’mizde de inşallah bu denizden daha fazla yararlanırız. Sevgili Ereğlililer burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Çalışma zamanı çalışma, üretme zamanı üretme, eğlenme zamanı da eğlenmektir. Bugün eğleneceğiz. Bugün buraya eğlenmeye geldik. İnşallah kaymakamlık olarak bundan sonra bu gibi faaliyetlerin içerinde ve destekçisi olacağız. Bugün yarışmalara katılan değerli kardeşlerimize ben başarılar diliyor tebrik ediyorum. Bir süre aradan sonra bugün yine faaliyete geçen bu yarışmaların Ereğli için faydalı olmasını diliyorum.”

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Halk dansları gösterileri ile başlayan etkinlikte Erdemir’e ait römorkörlerde denizde su gösterisi gerçekleştirdi. 10 kategoride değişik yaş gruplarından sporcular yüzme yarışlarına katıldı. Yüzme yarışları ve halat çekme yarışlarının ardından akşam saatlerinde ise yağlı direkten bayrak kapma yarışı gerçekleştirildi. Direğin üzerindeki yağ nedeniyle dakikalarca bayrağa ulaşamayan yarışmacılar, zor anlar yaşadı. İzleyenlere keyifli ve heyecanlı dakikalar yaşatan yarışmacılardan Birol Samat yaklaşık 1 saat süren mücadele sonucunda Türk Bayrağı’nı alarak Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından verilen 18 Bin TL ödülün sahibi oldu.

İşte Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında objektiflere yansıyan o eğlenceli anlar:

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak bayrak yarışı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyi paramış valla bizim burada sadece çeyrek altın veriyorlar :)
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