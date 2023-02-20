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'Off çok bina gitti çok...' Önce 'çok fena sallandık' diye yazmıştı! Haluk Levent'ten Hatay'daki depremler sonrası paylaşım

20.02.2023 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hatay'da bu akşam 20.04 ve 20.07'de iki büyük deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüklerini 6.4 ve 5.8 olarak açıklarken, bölgede bulunan AHBAP derneği kurucusu Haluk Levent'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

'Off çok bina gitti çok...' Önce 'çok fena sallandık' diye yazmıştı! Haluk Levent'ten Hatay'daki depremler sonrası paylaşım

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından en çok yıkımın yaşandığı Hatay bugün iki büyük depremler sarsıldı. Defne ilçesinde saat 20.04'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden 3 dakika sonra bu kez de Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

HALUK LEVENT'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bölgede büyük bir panik yaşanırken, bölgede bulunan AHBAP derneği kurucusu Haluk Levent'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"ÇOK BİNA GİTTİ ÇOK ÇOK"

İlk paylaşımında "Çok fena sallandık dostlar!" ifadelerini kullanan Levent, daha sonrasında ise "Offff çok bina gitti çok çok" diye yazdı.

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