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Öfkeli yeğen öz dayısına pompalı tüfekle saldırdı! Pes dedirten sebep!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.05.2019 01:54 | Son Güncelleme

Malatya'da dayısının aracına pompalı tüfekle ateş açan öfkeli yeğen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öfkeli yeğen öz dayısına pompalı tüfekle saldırdı! Pes dedirten sebep!

Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan dayı yeğen E.E. ile E.Y. Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde karşılaştı.

Dayısı E.Y.'nin aracını evlerinin önüne park etmesine kızan yeğen E.E. yanında bulunan pompalı tüfekle dayısına ait 44 S 0452 plakalı minibüse ateş açtı. Açılan ateş sonucunda aracın camlarına çok sayıda saçma isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 2 boş 1 dolu tüfek kartuşu bulurken olayın şüphelisi E.E. polis ekiplerince olayda kullandığı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalanarak göz altına alındı.

Silahlı saldırı sonucunda isabet alan minibüsün Beydağı Polis Merkezi önüne çekildiği olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya pompalı tüfek silahlı saldırı

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