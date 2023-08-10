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Tabii ki de nasıl yazılır? Tabii ki de mi tabiki de mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

10.08.2023 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki en zengin dillerden biri de Türkçedir. Türkçenin kelime dağarcığının geniş olması farklı sebeplere bağlıdır. Bu sebeplerden biri de Türkçede farklı dillerden gelip zamanla Türkçeleşmiş birçok kelimenin bulunmasıdır. Farklı dillerden gelen kelimeler, en sık yazım yanlışı yapılan kelimelerdir. Yazım hatalarının önüne geçebilmek için Türkçe Yazım Kuralları geliştirilmiştir.

Halk arasındaki günlük konuşma dilinde bazı kelimelerin telaffuzunda hataya düşülebilir. Bu tür yanlışları yazım hataları da takip eder. Tabii kelimesinin yazımı ve bu kelimenin aldığı ekler ile oluşan yeni türde kelimeler de yanlış yazılabilir. Kelimenin Arap dilinden gelip zaman içinde değişip dönüşerek Türkçeleşmiş olması yazımında hata yapılmasının sebeplerinden biri olarak kabul edilir.

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Tabii ki de nasıl yazılır?

Tabii ki de TDK (Türk Dil Kurumu) resmî internet sitesinde yeri olmayan bir söz öbeğidir. Eğer cümle içinde başka bir duruma ya da cümleye bağlı olarak kullanılmıyorsa tek başına bir anlamı yoktur. Tabii Türk Dil Kurumunun internet sayfasında yer alan Türkçe Sözlük’e göre sıfat ve zarf türlerinde altı farklı tanımı olan bir kelimedir.

Bu tanımlara göre tabii, ki bağlacı ile birlikte kullanılmıyorsa doğal, saf, katıksız, olağan, alışılmış, beklenildiği şekilde, her zamanki gibi olan, yapmacık olmayan, elbette gibi anlamlara karşılık gelir. Ancak ki bağlacı ile bir araya geldiği zaman doğal olarak, bir işin gereği olarak, elbet ve elbette gibi anlamlarda kullanılır.

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Tabii ki de mı tabiki de mi?

Tabii ki de yazımı ayrı olması gereken bir ifadedir. Genel olarak ve özellikle halk arasında ki ve de bağlaçları ile birlikte kullanılsa da aslında yalnızca ki bağlacı yeterli olarak kabul edilir. Ancak tabii, elbette anlamına gelecek şekilde cümle içinde söylenirken ya da yazılırken tabii ki de olarak da kullanılabilmektedir. Türkçe yazım kuralları gereğince tabii ki de doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Tabii kelimesinin sonuna eklenerek oluşturulan tabii ki de ifadesinde yer alan ki ve de bağlaç olduğu için tabiki de ya da tabikide gibi kullanımları yanlıştır.

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