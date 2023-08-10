Başucu nasıl yazılır? Başucu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe birleşik kelimelerin bir kısmı yazılı dilde bitişik olarak kullanılırken bu sözcüklerin diğer bir kısmı ise ayrı şekilde yazılır. Bu bağlamda ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiği konusunda araştırma yapılan birleşik kelimelerden biri de başucu olarak belirtilebilir. Baş sözüyle oluşturulan bu birleşik kelimenin yazılı dildeki doğru kullanımı açıklanırken TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'na başvurulmalıdır. Buna ek olarak doğru yazılışı açıklanan başucu kelimesinin ne anlama geldiğine de değinilebilir.

Başucu nasıl yazılır?

Gök bilimi ve coğrafya terimleri arasında yer alan başucu sözcüğü günlük yaşamda da yaygın olarak kullanılır. Buna bağlı olarak başucu sözcüğünün yapısı, nasıl yazıldığı ve hangi anlama geldiği hakkında sıklıkla araştırma yapıldığı görülür. Bu sözcüğün Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu'ndaki kurallara göre nasıl yazılması gerektiği açıklanırken "Başucu ayrı mı yazılır?" sorusuna yanıt sunulmuş olur.

Başucu ifadesinin iki ayrı kelimenin bir araya getirilmesi sonucunda oluşan bir birleşik sözcük olduğu söylenebilir. Bu sözcüğü oluşturan sözcüklerin ilki baş iken ikincisi ise uçtur. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'nda ise baş sözcüğüyle oluşturulan sıfat tamlamalarının bitişik olarak yazılması gerektiği belirtilir. Bu bağlamda doğru ve yanlış olan başucu yazımı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Başucu (doğru kullanım)

Baş ucu (yanlış kullanım)

Başucu bitişik mi yazılır?

Baş ve uç sözcükleriyle oluşturulan bir birleşik kelime olan başucu bitişik olarak yazılmalıdır. Çünkü başucu TDK Yazım Kuralları kapsamındaki güncel bilgilere göre ayrı olarak yazılmaması gereken sözcükler arasındadır. Baş sözcüğüyle oluşturulan diğer sıfat tamlamalarında olduğu gibi bitişik şekilde yazılması gerektiği bilinen başucu kelimesinin doğru kullanımı TDK güncel sözlüğünden de doğrulanabilir. Bu birleşik kelime TDK güncel çevrim içi sözlüğü kapsamında incelendiğinde başucu doğru yazılışının bitişik şekilde olduğu görülebilir. Yazılı dildeki doğru kullanımı üzerine açıklama yapılan bu sözcüğün tanımı ise aşağıdaki gibidir: