Öğleden sonra tokluk için Hindistan cevizi yağı

Uzm. Diyetisyen Işın Sayın, öğle ve akşam yemeği arasında aklı sürekli yemekte olanlara bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ve bir kase yağlı yoğurt önerdi. Uzm. Dyt. Sayın, kilo vermenin detoks iksiri, şok diyetler ile ilgili bir iş olmadığının, günlük beslenme alışkanlıklarının değiştirilerek kalıcı kilo verilebileceğinin altını çizdi.

Hindistan cevizinin çok başarılı bir koku ve tat desteği sağladığını belirten Uzm. Diyetisyen Işın Sayın, "Kokusu mutluluk verir. Öğleden sonra tokluk için 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağını 200 gr. tam yağlı yoğurda ekleyin. Çok uzun süre tok kaldığınızı ve akşam yemeğine kadar yiyecek düşünmediğinizi göreceksiniz. Çoğu birey; öğleden sonraları sıklıkla abur cubur tüketir. Bu saatleri hem doyurucu, hem de keyifli hale getirin. Kilo vermeniz kolaylaşsın, kaçamak riskiniz azalsın, düşük kalori ile bu saati atlattığınızda, diyetlerinizden de yüksek verim alacaksınız. Tokluk hissi veren leptin hormonun salgılanmasını sağlayan Hindistan cevizi yağı, tabii ki her yağ gibi soğuk sıkım olmalıdır" dedi.